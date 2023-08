Stijve nek? Met dít trucje krijg je zelf alle knopen eruit

Wat je daarvoor nodig hebt, is een tennisbal.

Nekklachten

Te fanatiek bezig geweest in de sportschool, veel stress of lange dagen achter de computer? Nekklachten kun je door veel verschillende dingen krijgen. Wil of kun je (nog) niet naar de fysio of masseur, dan kun je altijd zelf aan de slag. In een paar minuten krijg je zelf je nek wat losser. Wees wel altijd voorzichtig bij het masseren van je nek en vraag desnoods uitleg en tips aan een professional voordat je zelf aan de slag gaat.

Er zijn 2 simpele oefeningen:

Oefening 1

Zoek een comfortabele plek op de grond om te liggen. Buig je knieën, zorg dat er geen druk meer op je onderrug staat en leg de tennisbal in de groef in je nek. Adem een paar seconden in en laat de tennisbal in het spierweefsel zakken. Draai langzaam je hoofd naar rechts en haal diep adem als het gevoelig wordt. Probeer dit een paar seconden vast te houden. Blijf rollen tot je oor helemaal naar de vloer is gericht. Keer dan langzaam terug naar het midden. Doe precies hetzelfde aan de linkerkant.

Oefening 2

Je begint deze oefening in dezelfde positie. Ga met je rug op de grond liggen, buig je knieën en plaats de bal onder je nek. Dit keer draai je je hoofd niet naar links of rechts, maar steek je je kin langzaam naar je borst en ga je weer terug. Doe dit meerdere keren om je nekspieren te masseren.

