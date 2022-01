Er zijn verschillende hulpmiddelen als je wil stoppen met roken. Zo kun je gebruik maken van professionele begeleiding, je kunt nicotinevervangende middelen gebruiken, maar je kunt je motivatie ook uit een app halen. Natuurlijk kun je ook alle drie tegelijk proberen voor een optimale aanpak.

Stoppen met roken-apps

Stoppen met roken-apps hebben verschillende functies. Zo vind je in de meeste apps tips tegen terugvallen, hulp om gemotiveerd te blijven en vaak houden ze ook statistieken voor je bij, zoals hoeveel dagen je bent gestopt met roken en hoeveel sigaretten dat zouden zijn. Middels sommige apps kun je ook persoonlijke begeleiding krijgen, bijvoorbeeld telefonisch of via een chat.

Geld besparen

Wat voor veel mensen ook zeer motiverend werkt, is dat veel stoppen met roken-apps bijhouden hoeveel geld je tot nu toe hebt bespaard door te stoppen met roken. In sommige apps kun je zelfs spaardoelen instellen.

De vijf beste stoppen met roken apps voor iOS (iPhone) en Android)

1. Stopstone

De app Stopstone is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. Er is wetenschappelijk bewijs dat deze app mensen helpt bij het stoppen met roken. De app geeft je tips om gestopt te blijven, hulp om gemotiveerd te blijven en je kunt er spaardoelen in aanmaken. Daarnaast kun je een noodknop indrukken wanneer je het moeilijk hebt. De app geeft je dan hulp om je door het moeilijke moment heen te slepen.

2. Smoke Free

Smoke Free is een fijne app als je gemotiveerd raakt van statistieken. Het laat je namelijk zien hoeveel geld je hebt bespaard, hoeveel dat op jaarbasis zou zijn, hoeveel dagen en sigaretten je niet hebt gerookt en hoeveel uren van je leven je hebt teruggewonnen. Ook laat deze zien in hoeverre je je gezondheid hebt verbeterd en kun je er een dagboek in bijhouden. Een nadeel: de app is in het Engels, niet in het Nederlands.

3. Kwit

Kwit is een Nederlandstalige stoppen met roken-app die voor je bijhoudt hoeveel dagen je bent gestopt en hoeveel sigaretten dat zouden zijn geweest. Je kunt meer opties in de app ontgrendelen op basis van prestaties, een mooie motivator. Het lijkt hierdoor een soort game. Je begint namelijk ook bij level 1 en kunt uiteindelijk level 12 bereiken. Je resultaten kun je direct op social media delen.

4. QuitNow!

Ook deze app houdt in het Nederlands bij hoeveel dagen en sigaretten je niet hebt gerookt en hoeveel geld dat heeft bespaard. Daarnaast werkt deze app met mijlpalen. Zo krijg je bijvoorbeeld een melding bij 50 niet-gerookte sigaretten. Ook kun je het herstel van je gezondheid volgen én kun je chatten met duizenden lotgenoten.

5. Mijn laatste sigaret

Deze app is er als je een hardere aanpak kunt gebruiken. De app drukt je namelijk met je neus op de feiten en toont alle gezondheidsrisico’s van roken. Ook laat deze zien in hoeverre het risico op longkanker of een hartaanval is verminderd nu je gestopt bent. Ook deze app houdt statistieken voor je bij en je kunt je resultaten op social media delen.

Stelling: “Verbied roken op alle plekken waar kinderen komen”

