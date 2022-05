Tandartsangst overwinnen? Met deze 4 tips durf je weer plaats te nemen in de stoel

Volgens nieuw onderzoek van de Patiëntenfederatie mijden steeds neer mensen de tandarts vanwege de hoge kosten en omdat ze bang zijn voor de tandarts.

Tandartsangst overwinnen

Sommige mensen gaan dus jarenlang niet naar de tandarts. Maar dat het belangrijk is om tóch af en toe op controle te gaan, omdat de gevolgen voor je gebit anders groot kunnen zijn, hoeven we je vast niet uit te leggen. Maar als je bang bent voor de tandarts kan het een grote stap zijn om weer een afspraak te maken (en vervolgens ook te gaan). Hoe zet je je over je angst heen?

1. Kies een andere tandarts

Misschien heb je een nare ervaring met jouw tandarts waardoor je liever niet terug gaat. Misschien is-ie gewoon altijd heel bozig, omdat je niet vaak genoeg flost in zijn of haar ogen. Wat het ook is, het kan helpen om naar een andere tandarts te zoeken.

Vraag eens in je omgeving wie bekend staat als aardig en de tijd neemt voor patiënten, adviseert Ad de Jongh, bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan het Academisch Centrum Tandheelkunde in Psychologie Magazine.

Wie extreem bang is, kan ook naar een narcosetandarts. Klinkt ideaal: een behandeling terwijl je er niets van meekrijgt omdat je een roesje krijgt, maar uiteindelijk pak je je angst hier niet mee aan. Laat je liever doorverwijzen naar een Centrum Bijzondere Tandheelkunde, als een gewone tandarts echt te eng voor je is. Daar leer je stapje voor stapje met je angst omgaan.

2. Kies een gezellig praktijk

Veel praktijken zijn klinisch ingericht, maar er zijn ook mondzorgcentra die heel gezellig zijn ingericht. Denk: visgraatvloer, hier en daar een bosje bloemen. Dat kan je al op je gemak stellen, tipt tandarts Karina Ronde-Teunissen aan Santé.

3. Vertel de tandarts dat je bang bent

Dat lucht vaak enorm op, vertelt Ronde-Teunissen. Je merkt dan dat je je nergens voor hoeft te schamen en dat meer mensen bang zijn. Als de tandarts weet dat je bang bent, neemt-ie vaak wat langer de tijd voor je, of legt-ie nog iets meer uit wat-ie aan het doen is in je mond.

4. Spreek een teken af met de tandarts

Houd je de behandeling om wat voor reden niet meer vol? Spreek dan af dat je je hand mag opsteken en de tandarts of mondhygiënist even pauzeert. Voel je ook niet bezwaard om om een verdoving te vragen als je bang bent voor pijn.

Bron: RTL Nieuws, Psychologie Magazine, Santé