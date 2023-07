Te vroeg geboren en longklachten? Dan moet je dít weten

In haar expertisecentrum voor volwassenen met een aangeboren longafwijking ziet ze het dagelijks, laat Kamphuis weten aan RTL Nieuws. Patiënten met de longen van een zware roker, terwijl ze nooit een sigaret aanraakten. De oorzaak is iets waarbij veel mensen volgens de arts niet stilstaan, namelijk vroeggeboorte.

Driekwart heeft longschade

Kamphuis schat dat het om zo’n 60.000 Nederlanders gaat. In Nederland worden jaarlijks 2.000 baby’s levend geboren na een zwangerschap van minder dan 32 weken. Driekwart daarvan heeft longschade.

Overdag een dutje doen

“Ze accepteren dat ze vaker benauwd en verkouden zijn, geen hele wedstrijd kunnen sporten en overdag een dutje moeten doen”, aldus Kamphuis. Bij artsen krijgen deze patiënten vaak de verkeerde diagnose, namelijk COPD of astma, en daardoor een verkeerde behandeling.

Goed te behandelen

Bij te vroeg geborenen gaat het vaak om een andere aandoening, namelijk BPD, bronchopulmonale dysplasie. Die is prima te behandelen met luchtwegverwijders, medicijnen die de spiertjes in de luchtwegen helpen te ontspannen, laat Kamphuis weten. Ook aan littekens in de longen kan iets gedaan worden. “Soms zie ik longen die zo beschadigd zijn dat ik ze normaal gesproken zou doorsturen voor een longtransplantatie, maar met de juiste behandeling kunnen wij drie op de vier patiënten beter maken.”

Standaard scan

Iedereen die te vroeg geboren is, zou op z’n 18e een CT-scan van de longen moeten krijgen, vindt de longarts. RTL Nieuws vroeg ook Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose om een reactie. Ook hij vindt dat de link sneller gelegd moet worden: huisartsen en longartsen zouden actief moeten vragen naar vroeggeboorte bij longklachten.

Bron: Rtlnieuws.nl