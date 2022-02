Triggerfinger: wat is het en wat kun je ertegen doen?

Wat is een triggerfinger?

Fysiotherapeut Steffie Schoenmakers: “Triggerfinger (of triggervinger) heeft als medische term ‘tendovaginitis stenosans’. Dit wil zeggen dat er een ontsteking zit in de (buig)pees of het omhulsel waardoor de pees niet vloeiend kan bewegen.” Deze aandoening beperkt de beweging van je vinger en kan het moeilijk maken om je vinger te strekken en te buigen. “Ook kun je een knappend gevoel ervaren.” Soms ontstaat er een zwelling in de handpalm en blijft de vinger in de buigstand staan. Hier heb je volgens de fysiotherapeut vooral in de ochtend last van.

Symptomen van een triggerfinger

Veelvoorkomende vroege symptomen zijn onder meer:

Aanhoudende pijn in je duim of een andere vinger

Een bult of knobbel op je vinger, vaak in de buurt van de handpalm

Gevoeligheid rond je vinger

Een knakkend of klikkend geluid bij het bewegen van je vinger of duim

Stijfheid in je vinger

Oorzaken van een triggerfinger

In je vingers zitten verschillende kleine botten. Pezen verbinden deze met de spieren. Wanneer je spieren samentrekken of aanspannen, trekken je pezen aan je botten om je vingers te bewegen. Lange pezen, ook wel flexorpezen genoemd, strekken zich uit van je onderarm naar de spieren en botten in je handen. Alle pezen glijden door een soort huls (de peesschede) en als die smaller wordt, kan je pees minder makkelijk bewegen. Dat is precies wat er gebeurt bij een triggerfinger.

Wanneer de pees door de vernauwde peesschede glijdt, raakt deze geïrriteerd en zwelt op. Beweging wordt extreem moeilijk. Zo’n ontsteking kan een bult veroorzaken, die de beweging verder beperkt. Hierdoor blijft je vinger in een gebogen positie staan en kun je je vinger niet recht trekken.

Risicofactoren

Over het algemeen krijgen vrouwen vaker een triggerfinger dan mannen. Waarom dat is, is niet bekend. Verder zijn er nog andere risicofactoren die met de aandoening verband houden:

Leeftijd tussen de 40 en 60 jaar

Diabetes

Hypothyreoïdie

Reumatoïde artritis

Tuberculose

Overmatig belasten van je vinger of duim, zoals bij het bespelen van een muziekinstrument of langdurig typen op een laptop of computer

Op tijd aan de bel trekken

Belangrijk is het om voldoende pauze te nemen van de belasting. Verder kan warmte of warm water helpen de pijn te verminderen. Probeer je vinger ook zachtjes en voorzichtig te blijven bewegen. Ga langs de huisarts of fysiotherapeut als de klachten je dagelijkse leven beïnvloeden.

“Als je te lang niets met deze blessure doet, is de kans aanwezig dat er een beperking ontstaat in het gewricht, waardoor het bewegen nog moeizamer gaat”, gaat Schoenmakers verder. Als de pijnklachten langdurig aanhouden, raadt ze aan om contact op te nemen met de fysiotherapeut. “Zij kunnen zorgen voor een vermindering van de irritatie en pijnklachten en de functie van de spier en pezen verbeteren.” Soms is fysiotherapie onvoldoende, dan kan er samen gekeken worden naar andere opties, waaronder een injectie met ontstekingsremmers of in een ernstiger geval een operatie. Daarna kan fysiotherapie alsnog worden ingezet om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Bron: Healthline