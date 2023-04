Uit onderzoek blijkt: dít dieet wordt het meest gevolgd in Nederland

De populairste manier om kilo’s kwijt te raken is het volgen van een dieet, maar dat houden we niet altijd even lang vol. En we zijn ongeduldig. Dat het afvallen niet snel genoeg gaat is de grootste belemmering die we ervaren bij het afvallen, blijkt uit het onderzoek Belevingen 2022 van het CBS.

Populair dieet

Als je de volgende cijfers bekijkt, zijn diëten ook niet heel effectief: de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder heeft overgewicht, 35 procent heeft matig overgewicht en 15 procent ernstig overgewicht. Van de 18-plussers met ernstig overgewicht heeft 88 procent weleens een afvalpoging gedaan; 43 procent is er (nog) mee bezig. Van de mensen met matig overgewicht doet 28 procent wel eens een afvalpoging, van de mensen met een gezond gewicht is dat 11 procent.

Bijna 70 procent van alle volwassenen heeft weleens een dieet gevolgd - nu of in het verleden. Het populairst zijn een koolhydraatarm dieet en calorieën tellen. Ook worden minder eten, gezonder eten en meer bewegen veel genoemd als alternatief voor een dieet.

Lichamelijk fitter

Waarom willen we dan wat kilo's kwijt? 39 procent doet dat om lichamelijk fitter te worden. Daarnaast doet 24 procent het vooral om de kans op gezondheidsproblemen of ziekten te verkleinen. Een mooier uiterlijk is voor 22 procent een reden om te willen afvallen.

Het is helemaal niet eenvoudig om kilo’s kwijt te raken: 56 procent vindt het moeilijk of heel moeilijk, vooral mensen met ernstig overgewicht (78 procent). Ook van de mensen met een gezond gewicht zegt 30 procent het (heel) moeilijk te vinden om af te vallen.

We gooien de handdoek vaak in de ring omdat het afvallen niet snel genoeg gaat: 49 procent noemt dit als reden. Eten bij emoties (zoals stress), verleidingen van ongezond eten, aanleg om dik te worden en gebrek aan motivatie of wilskracht zijn voor bijna 40 procent van de volwassenen redenen waarom ze moeite hebben met afvallen.

Afvallen is een wens van velen, maar hoe doe je dat op een gezonde manier? Dokter Rutger legt je uit wat je vooral wel en niet moet doen.

Bron: CBS