Uit onderzoek blijkt: lang getrouwd zijn verkleint de kans op dementie

Mensen die op middelbare leeftijd samen blijven, lopen het minste risico op dementie. Ga je scheiden of ben je alleenstaand? Dan is het risico groter, volgens de onderzoekers.

Onderzoek naar dementie

Een team van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie en het Noorse Instituut voor Volksgezondheid onderzocht voor deze studie 24 jaar lang mensen in verschillende soorten relaties. De deelnemers waren getrouwd, gescheiden of single, en allemaal van middelbare leeftijd: tussen de 44 en 68 jaar. De onderzoekers bekeken of hun burgerlijke staat verband hield met dementie en andere cognitieve stoornissen op het moment dat de deelnemers 70 jaar werden.

Gezondheidsfactoren

Er deden maar liefst 150.000 mensen aan de studie mee. En er werd ook gekeken naar verschillende gezondheidsfactoren, zoals roken, obesitas, een hoge bloeddruk, diabetes en weinig beweging. Ook werd er naar het mentale plaatje gekeken. Bijvoorbeeld hoe de sociale kring van de deelnemer eruitzag en of er psychische problemen waren.

Onderzoeksresultaat

Asta Håberg is arts in het St. Olav’s Hospital en professor aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie, en werkte mee aan het onderzoek. Ze vertelt: “Wat dementie precies veroorzaakt, is een raadsel. Deze studie geeft aan dat getrouwd zijn en een lager risico op dementie verband houden, maar we weten niet waarom.”

Verklaring ontbreekt

Er is dus nog veel onduidelijk. “Een theorie die voorafgaand aan het onderzoek aannemelijk leek, is dat mensen die getrouwd zijn gezonder leven, en dat dit de verschillen verklaart”, aldus de arts. Maar het nieuwe onderzoek ontkracht een verband tussen (verschil in) gezond leven en dementie.

Ook kinderen verlagen het risico

Wel blijkt dat ook het hebben van kinderen het risico op dementie significant verkleint. Onder ongetrouwde mensen vanaf 70 jaar met maar liefst 60%. Maar ook hierbij geldt dat zonder nader onderzoek nog geen verklaring kan worden gegeven.

Dementie is volksziekte nummer één, maar wat is het precies? Dokter Rutger legt uit welke verschillende vormen van dementie er bestaan, hoe je de ziekte kunt herkennen én hoe je de kans op het ontstaan van dementie verkleint:

Bron: Study finds, Norwegian SciTech News