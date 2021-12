De samenvatting van Zwagerman kwam na een presentatie van Van Dissel in de Tweede Kamer. Volgens cijfers die hij liet zien zouden mensen met twee Astrazeneca-prikken niet meer beschermd zijn tegen de omikronvariant. Ook de effectiviteit van andere vaccins is sterk afgenomen. Ook mensen met bijvoorbeeld twee Pfizer-prikken zijn ‘nauwelijks’ beschermd tegen de omikronvariant volgens recent onderzoek.

Waarom toch boosteren?

Het roept een boel vragen op: als de vaccins niet werken tegen de omikronvariant, wat haalt een boostervaccin dan nog uit? Nou, toch een heleboel. En dat zit zo.

Door de vaccins krijgen we bepaalde antistoffen - laten we het pijltjes noemen - in ons lijf die zich op het coronavirus richten zodra het binnenkomt. Die pijltjes zijn nauwkerig afgesteld op het herkennen en afschieten van corona, alleen gaat het om oudere varianten. De nieuwste variant van corona heeft nét een andere vorm, waardoor de pijltjes deze moeilijker vinden om te herkennen. De pijltjes worden daarom lang niet allemaal raak gegooid. Daardoor kan de omikronvariant verder ons lichaam inkomen: hij wordt immers bij binnenkomst niet direct afgeschoten.

Waarom heeft boosteren dan toch zin? Door te boosteren krijg je simpelweg meer antistoffen - pijltjes, dus - in je bloed. En ook al vinden die pijltjes het moeilijk om de omikronvariant te herkennen en te raken, het heeft toch zin. Want hoe meer pijlen je richt op binnenkomende viruscellen, hoe groter de kans is dat er toch een paar pijlen raak schieten. Ook al zijn de antistoffen dan niet juist afgesteld op omikron, omdat ze met zo veel zijn is er toch een grotere kans dat ze deze virusvariant tegen weten te houden en afschieten bij binnenkomst.

Geen vaccin

Ben je niet gevaccineerd of heb je geen boostervaccin, heb je veel minder antistoffen in je en heeft de omikronvariant dus sowieso vrij spel om zich door je lichaam te verspreiden na binnenkomst. Een boostervaccin helpt dus zeker. Een besmetting met corona overigens ook: hierdoor krijg je ook in een smak een heleboel antistoffen in je bloed die zich tegen het virus kunnen weren. Het nadeel is alleen dat je hier allereerst heel ziek van kunt worden en dat je daarnaast mensen kunt besmetten met het virus. Voor het nemen van een booster geldt dat natuurlijk niet.

Omikronbooster

Op dit moment wordt er gewerkt aan boostervaccins die zich specifiek focussen op nieuwe varianten. Wel zou het zeker een maand of drie duren voordat zo'n omikronbooster klaar is. Tot die tijd kiest de overheid er dus voor om te boosteren, om te voorkomen dat de besmettingen de pan uit rijzen.

Bron: Volkskrant.