Vakantiedagen kwijt omdat je ziek bent? Zo zorg je dat dit niet gebeurt

Je kunt je volgens Radar namelijk ook ziek melden tijdens je vakantie. Op die manier behoudt je dus vakantiedagen voor als je je wél goed voelt.

Dit zijn de stappen die je kunt zetten.

Duik in je arbeidsvoorwaarden

Regels omtrent ziek melden en vakantiedagen kunnen per arbeidsveld verschillen. Het is dus verstandig om je arbeidsvoorwaarden eerst even onder de loep te nemen, zodat je helder hebt hoe het bij jouw werk zit. Kijk vooral bij ziekteverzuim en ziekteverzuim met betrekking tot verlofdagen. Snap je er weinig van, dan kun je altijd even met HR bellen om je vragen te stellen.

Ga persoonlijke afspraken na (en check je contract)

Algemene arbeidsvoorwaarden kunnen door een werkgever gespecificeerd worden per werknemer. Het is dus ook belangrijk dat je nagaat of je afspraken hebt gemaakt met jouw leidinggevende over ziekteverzuim en vakantiedagen. Deze afspraken staan in je contract en zijn leidend.

Ziek melden

Als je in je contract hebt gezien dat je je ‘ziek mag melden’, kun je je werkgever bellen en dit doen op de manier die bij jullie op het werk gebruikelijk is. Dit kun je het beste meteen doen op de eerste dag waarop je je niet lekker voelt. Vaak kun je je vakantiedagen namelijk niet met terugwerkende kracht ‘terug krijgen’ als je ziek was.

Ben je in het buitenland, dan is het bij sommige bedrijven een regel om toestemming te krijgen van de bedrijfsarts om je ziek te melden. Check ook dit even.

Regel een doktersverklaring

Als je je niet fijn voelt bij het ziek melden van jezelf, omdat je je bijvoorbeeld bezwaard voelt, of bang bent dat je leidinggevende je niet gelooft, kun je je verzoek altijd kracht bijzetten door een doktersverklaring. Dit kan ook een handig middel zijn om eventuele discussies mee te voorkomen.

Bron: Radar