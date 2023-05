Van alcohol tot medicijnen: zo loop je extra risico op verbranding

Elke zomer verbrandt 1 op de 3 Nederlanders volgens recent onderzoek. Dat is zorgwekkend, want dermatologen zien zien wat daar vaak het gevolg van is: huidkanker. Dat onbeschermd zonnen niet verstandig is snappen de meeste mensen wel, maar wist je dat déze factoren het risico op verbranding ook verhogen?

Hoger risico op verbranding na lange tijd zonder zon

De zon onderschatten is volgens hem de nummer één reden waarom mensen verbranden. Kadouch: “Laatst vertelde iemand me dat hij in de lentezon even op het balkon was gaan liggen, en toch was verbrand. Dat maakt die lentezon zo gevaarlijk: mensen verwachten dat het geen kwaad kan, terwijl je juist snel verbrandt als je een lange tijd uit de zon bent geweest.” Ook denken veel mensen dat één keer factor 50 smeren ze de rest van de dag beschermt, maar dat is een misverstand. “Ze denken goed bezig te zijn, maar vergeten dik te smeren en dit elke twee uur te herhalen.”

Alcohol drinken

Ook alcohol kan ervoor zorgen dat je sneller huidschade oploopt door de zon. Dat komt niet zozeer door de alcohol an sich, maar wel door wat het met je huid doet. “Alcohol droogt je huid uit en dat maakt je gevoeliger voor de zon,” aldus Kadouch. “Je ziet het veel bij jongeren die op vakantie gaan. ‘s Avonds drinken ze veel, om de dag erna urenlang op het strand te liggen. Verbranding komt dan al snel voor.” Tel daar een vergeetachtig brein tijdens een kater bij op en je snapt dat alcohol voor heel wat jaarlijkse verbrandingen zorgt.

Medijcijngebruik

Volgens Kadouch is het ook verstandig om bijsluiters van medicijnen goed te lezen. Op veel bijsluiters staat namelijk dat je moet oppassen met de zon wanneer je deze medicijnen slikt. “Er zijn veel medicijnen die je huid gevoeliger maken voor de zon. Dat zijn bijvoorbeeld middelen tegen acné, maar ook antibiotica en medicijnen tegen een hoge bloeddruk. Deze medicijnen kunnen ervoor zorgen dat de zon sneller schade toebrengt,” zo legt de dermatoloog uit.

Kleding in de verkeerde kleur of het verkeerde materiaal

Een extra laagje kleding aantrekken kan een goede bescherming tegen de zon zijn, maar daarbij is het wel letten op de kleur en het materiaal van het item. Trek je een wit T-shirt van katoen aan, dan kun je daar gewoon doorheen verbranden volgens de dermatoloog. “Dat shirt staat gelijk aan een SPF van ongeveer 15 en dat is veel te weinig om je huid te beschermen. UV-werende kleding of kleding waar je niet doorheen kunt kijken zijn betere opties.”

Alleen een parasol

Het gebruik van een parasol is een slimme manier om jezelf tegen de zon te beschermen. “Maar alleen een parasol biedt onvoldoende bescherming tegen de zon: afhankelijk van de stof kan een parasol namelijk ook UV-stralen doorlaten. Daarbij is er ook nog sprake van weerkaatsing. Zowel water als zand weerkaatst UV-stralen, waardoor je ook onder een parasol kunt verbranden.”

Zo bescherm je jezelf wél tegen de zon

Combineren lijkt het sleutelwoord te zijn. Kadouch: “Zonbescherming is niet maar één ding. Het is een combinatie van vaak genoeg de schaduw opzoeken en de zon vermijden tijdens piekuren, UV-werende kleding (inclusief hoed en zonnebril) dragen en aan de zon blootgestelde huid insmeren met factor 30 of hoger. Alleen op die manier kunnen we voor toekomstige generaties de zorgwekkende stijging van huidkanker terugdringen.”

Wist je dat er op zonnebrandcrème een houdbaarheidsdatum zit? We vertellen je er alles over in deze video: