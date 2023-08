Van deze 6 voedingsmiddelen word je stiekem heel moe

Je weet natuurlijk al lang dat je suikerhoudende producten moe wordt, je ervaart dan zo’n beruchte suikerdip. Suiker zit soms in onverwachte voedingsmiddelen. Wist je echter dat er ook gezond eten bestaat dat slaperig maakt? Dat is handig om elf uur ’s avonds, maar niet wanneer de hele dag nog voor je ligt...

Van dit eten kun je moe worden:

Havermout

Een heel stevig en voedzaam ontbijt, maar wel eentje waarvan je een beetje duf kunt worden. Dat komt doordat de vitamine B6 in havermout de productie van melatonine - het slaaphormoon - aanwakkert. Dat betekent niet meteen dat je je hele ontbijtroutine moet omgooien. Je compenseert het effect van vitamine B6 eenvoudig door wat (goede) vetten (noten, pitten, zaden) en proteïne (yoghurt, kwark) aan je pap toe te voegen.

Bananen

Bananen zijn rijk aan kalium, maar bevatten ook een hoge hoeveelheid magnesium. Magnesium zorgt ervoor dat je spieren en zenuwstelsel ontspannen. Daar heb je waarschijnlijk ’s ochtends niet direct behoefte aan...

Hummus

Inderdaad een verrassende. De kikkererwten waarvan hummus gemaakt wordt, bevatten echter tryptofaan. Dat is een aminozuur dat de melatonineproductie bevordert (zie: havermout). Dankzij de koolhydraten in hummus bereikt de tryptofaan snel de hersenen. Je hoeft echt niet meteen je favoriete middagsnack af te zweren, maar het hele bakje leegeten is misschien een minder goed idee.

Noten

Vooral amandelen en cashewnoten zijn rijk aan magnesium. Grappig weetje: als je normaal gesproken genoeg magnesium binnenkrijgt, is er niet zoveel aan het handje. Pas wanneer je een magnesiumtekort hebt, kan dit mineraal je 'belonen' met een golf van vermoeidheid.

Zuivel

Warme melk drinken is niet voor niets al sinds mensenheugenis een geliefde tip als je de slaap niet kan vatten. Zuivel bevat calcium en tryptofaan, en het eerste helpt bij de opname van de laatste. Bovendien kan een kleine gevoeligheid voor lactose je al een suf gevoel geven.

Een cheeseburger

Een grote maaltijd met veel proteïne is eigenlijk de nekslag als je alert probeer te blijven. Je lichaam moet harder werken om rood vlees te verwerken en de hoge hoeveelheid zout vertraagt dat proces. Wanneer al die brandstof eenmaal je maag heeft bereikt, betaalt de rest van je lichaam de prijs. De term ‘voedselcoma’ bestaat niet voor niks.

