Van Dissel brengt hoopgevend bericht: mogelijk laatste winter met zware maatregelen door coronapíl

Dat vertelt van Dissel in gesprek met Nu.nl.

Maatregelen

Nederland verkeert weer in een zachte lockdown. Het dragen van een mondkapje in winkels en andere publieke ruimtes is weer verplicht, restaurants moeten hun deuren om 20:00 uur sluiten en niet-essentiële winkels moeten al om 18:00 dicht. Ook wordt thuiswerken weer aangemoedigd, voor zover dit kan.

Coronapil

Jaap van Dissel vertelt dat deze zware maatregelen volgende winter niet meer nodig zullen zijn. Hij noemt dergelijke maatregelen na de winterperiode ‘onwaarschijnlijk’, “omdat we dan die medicatie hebben”. Hij doelt hiermee op de coronapil, die vijf dagen achtereen en tweemaal daags moet worden ingenomen als er klachten ontstaan, of men een positieve test heeft.

Gunstig effect

De pil moet nog wel goedgekeurd moet worden door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Toch is hij ervan overtuigd dat de pil er gaat komen. Naar zijn verwachting zullen de pillen per begin 2022 voor iedereen beschikbaar zijn. “Het is gunstig. Als je ze dan breed kan inzetten, dan kan dat een gunstig effect hebben”, aldus Van Dissel.

Succesfactoren

Van Dissel benadrukt het belang van juist gebruik, wanneer de coronapil genomen wordt in de nabije toekomst. “Of de patiënt het medicijn inneemt, of die dat op het juiste moment doet, of die het lang genoeg inneemt, dat zijn allemaal factoren die maken hoe succesvol het is”, aldus van Dissel.

Rustiger vaarwater

Hij vermoedt dat de komst van de coronapil en het steeds hoger aantal gevaccineerden voor steeds minder besmettingen zullen zorgen in het voorjaar van 2022. “Ik denk dat we dan in rustiger vaarwater zitten”, besluit van Dissel.

Bron: Nu.nl