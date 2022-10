Vanaf volgend jaar krijg je een zelftest baarmoederhalskanker opgestuurd

Het was al mogelijk om een thuistest te doen, in plaats van naar de huisarts te gaan. Maar dan moest je dat eerst zelf aanvragen. Om meer mensen aan te sporen mee te doen met het bevolkingsonderzoek worden de zelftesten nu standaard beschikbaar gesteld.

Zelftest baarmoederhalskanker

Het idee om de zelftest standaard op te sturen naar mensen komt van D66. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel. Daarom is nu het plan om vrouwen die in 2023 voor het eerst een uitnodiging krijgen voor het bevolkingsonderzoek meteen een zelftest op te sturen. Als daaruit blijkt dat ze HPV hebben, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, moeten ze alsnog naar de huisarts, anders niet.

In 2021 deed maar 55 procent van de vrouwen tussen de 30 en 60 jaar mee met het bevolkingsonderzoek dat helpt bij de vroege opsporing ban baarmoederhalskanker. Veel te weinig, vindt D66. De partij hoopt met de thuistesten meer mensen aan te sporen om mee te doen met het onderzoek.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n tweehonderd vrouwen aan baarmoederhalskanker, maar de ziekte en de behandeling kunnen ook een streep zetten door een eventuele kinderwens.

Vroege en regelmatige screening voorkomt vaak dat de ziekte in een (te) laat stadium wordt ontdekt, zei dr. Nienke van Trommel van het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek, eerder al tegen Libelle. “Baarmoederhalskanker heeft een lange aanloop. Er zit dertien tot vijftien jaar tussen de besmetting met het hoog-risico HPV, ook humaan papillomavirus genoemd, en de daadwerkelijke kanker die het kan veroorzaken. Door die lange aanloop kunnen we er goed periodiek op screenen.”

PAP

De screening bestaat uit het maken van een uitstrijkje. Daarmee valt HPV op te sporen. Als HPV wordt aangetroffen, ontvang je binnen vier weken na het onderzoek een brief van de regionale screeningsorganisatie met de uitslag en eventueel een advies. De uitslag varieert van niets afwijkends (PAP 1), ietwat afwijkend (PAP 2), matig afwijkend (PAP 3a), iets meer dan matig afwijkend (PAP 3b), ernstig afwijkend (PAP 4), zeer afwijkend en niet goed te beoordelen (PAP 5).

Bron: RTL Nieuws