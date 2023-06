Vapen: de gevaarlijke waarheid achter deze jongerenhype

Dr. Leon van den Toorn, longarts bij het Erasmus MC en voorzitter van de longartsenvereniging, noemt de vape “een wolf in schaapskleren”. Hij vertelt over de schadelijke gevolgen van deze ‘jongerenhype’.

Een zogenaamd ‘gezond’ alternatief

De e-sigaret wordt door veel jongeren gezien als een gezonder alternatief voor roken. “Daar worden wij als longartsen heel onrustig van. Jongeren zijn extra gevoelig voor verslaving en nicotine en vinden vapen heel interessant. Het lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet.”

Hoeveel jongeren inmiddels vapen is niet bekend, maar in 2019 bleek uit onderzoek van het Trimbos-instituut dat 27,5 procent van de scholieren tussen de twaalf en zestien jaar ooit een e-sigaret gebruikte. Bij studenten tussen de zestien en achttien jaar was dit 44 procent.

“De tabaksindustrie heeft met de komst van de vape/e-sigaret zijn zinnen gezet op de jongere generatie. Ze wisselen oude rokers in voor jonge e-smokers. En als je jong begint met vapen, is er een drie keer hogere kans dat je later ‘gewone’ sigaretten gaat roken.” Niet alleen dat is schadelijk, maar ook het vapen zelf brengt veel risico’s met zich mee. De langetermijneffecten van vapen zijn nog niet goed bekend, legt dr. Van den Toorn uit. “Daar is het nog te nieuw voor.” Maar uit onderzoek blijkt dat er veel ongezonde stoffen in zitten, die op korte termijn al heel schadelijk kunnen zijn en op lange termijn zeker schade geven.

Déze schadelijke stoffen zitten er in een e-sigaret

Een e-sigaret bevat, net als de ‘ouderwetse’ sigaret, nicotine. Deze stof is zeer verslavend, schadelijk voor de hersenontwikkeling van kinderen en kan zelfs leiden tot cognitieve stoornissen en gedragsproblemen. Naast de nicotine die jongeren verslaafd maakt, zitten er ook schadelijke stoffen in als propyleenglycol en glycerol. Deze stoffen staan erom bekend dat ze schadelijk zijn voor de luchtwegen. Bij het inademen ervan heb je meer kans op ontstekingen, bloedingen, astma-aanvallen. Op lange termijn kunnen ze zelfs kankerverwekkend zijn.

De damp die je in- en uitademt, kan ook stukjes metaal bevatten van de vape-accu. Heel kleine stukjes komen door het verwarmingsproces in de vloeistof terecht. “Ik hoef je niet uit te leggen dat dat écht niet gezond is.” En ook de smaakstoffen, zoals aardbei- en frambozensmaak, die vapen onschuldig laten klinken, zijn vaak schadelijk. “Die stofjes zouden goedgekeurd zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar alleen om te gebruiken in eten en drinken. Dit is een heel ander proces. Deze stofjes worden namelijk bij het vapen ook verwarmd en in je luchtwegen gezogen en daar zijn luchtwegen nou net niet voor bedoeld”, aldus dr. van den Toorn.

