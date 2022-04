En dat is goed nieuws, want zo voel je je langer goed en blijf je ook langer fit.

Actieve leefstijl

We weten allemaal dat sporten belangrijk is, maar nu blijkt dat een actieve leefstijl de spierveroudering zelfs deels kan terugdraaien. Onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Maastricht (UM) en Amsterdam UMC suggereert dat sportieve ouderen bijna dezelfde stofwisseling hebben als die van jonge mensen.

Het is allang bekend dat veranderingen in de stofwisseling van lichaamscellen het proces van veroudering beïnvloeden. Wanneer je zorgt dat je stofwisseling goed is, is er bijna geen veroudering in spierweefsels te zien.

Spierveroudering terugdraaien

Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van je lichaamscellen. Hier worden voedingsstoffen omgezet in onder andere energie. Om dit te kunnen doen heb je nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD+) nodig. Onderzoekers ontdekten dat oudere personen met een zeer actieve levensstijl NAD⁺-niveaus in hun spieren hebben die bijna hetzelfde zijn als die van jongere personen. Dat toont aan dat de meeste aan leeftijd gerelateerde veranderingen in je spieren kunnen worden teruggedraaid door een actieve leefstijl.

Combinatie met voedingssupplementen

UM-onderzoeker Joris Hoeks is enthousiast over de resultaten van het onderzoek. Volgens hem is het advies aan ouderen dus om meer te bewegen. “Minder fitte ouderen zouden bovendien baat kunnen hebben bij voedingssupplementen om de NAD⁺-niveaus te verhogen. Een combinatie van beide is mogelijk het meest effectief, maar om dat vast te stellen is verder onderzoek nodig.”

Wanneer je in de overgang zit, hebben je spieren en gewrichten het zwaar te verduren. Maar waarom heb je sneller last van blessures en stijfheid tijdens de overgang? Pien en Juul geven in de video hieronder uitleg én tips:

Bron: Amsterdam UMC