Veel ouderen zijn in de zomer nóg eenzamer: “Iedereen is op vakantie, zij zitten alleen”

Directeur van de stichting, Aimée Romme, vertelt over de grote impact die deze vorm van eenzaamheid op ouderen heeft en wat we ertegen kunnen doen als samenleving.

Eenzaamheid onder ouderen

“Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met kerst en de donkere dagen”, begint Romme. “Maar veel ouderen zijn – zonder dat we daarbij stilstaan – minstens zo eenzaam in de zomer.” Doordat we het in de zomer zélf vaak zo leuk hebben, vergeten we volgens Romme soms dat die gezelligheid niet voor iedereen opgaat. “Stel je maar eens voor hoe het is als iedereen op vakantie is, maar jij in je eentje thuiszit. Of hoe het is om in je eentje in de achtertuin te zitten, terwijl de buren links én rechts gezellig zitten te barbecueën.”

Onderstaande video bevat een fragment van EenVandaag over de zomercampagne van Stichting Met je hart. De tekst gaat verder onder de video.

De grote gevolgen van eenzaamheid

Op dit moment zijn er volgens Romme zo’n 700.000 ouderen die kampen met gevoelens van eenzaamheid. “En door de vergrijzing loopt dat aantal naar verwachting in 2030 op tot meer dan een miljoen. Dat is ernstig, want eenzaamheid kent grote gevolgen.”

Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn vertelt aan de stichting over die grote gevolgen. “We hebben sociaal contact nodig om ons goed te voelen en gezond te blijven. De mens is van nature immers een groepsdier, wat betekent dat sociale interactie een van onze evolutionaire basisbehoeften is. We kunnen niet zonder, en dat laten onze hersenen ook zien.” Ze vervolgt: “Als je sociaal lekker in je vel zit, prikkelt dat het genotsysteem. Bij wie zich buitengesloten en alleen voelt, gebeurt het tegenovergestelde. Net als wanneer je jezelf fysiek pijn doet, veroorzaakt dit eenzame gevoel een prikkel in het pijnsysteem. Eenzaamheid kan dus niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk pijn doen.”

Naast fysieke gevolgen, heeft eenzaamheid óók een grote invloed op de mentale gezondheid van ouderen. “Veel ouderen kampen als gevolg van eenzaamheid met depressieve gevoelens en ernstige verveling. Bovendien beïnvloedt eenzaamheid het zelfbeeld van ouderen, omdat ze het gevoel kunnen hebben er niet meer bij te horen of dat ze er niet meer toe doen. Dat is heel verdrietig.”

Eenzaamheid doorbreken

Volgens Sitskoorn is het voor ouderen lastig, moeilijker dan voor (jong)volwassenen, om eenzaamheid te doorbreken. “Als we ouder worden, worden onze belief systems sterker. Dit houdt in dat we steeds vaster overtuigd raken van onze eigen waarheden, en we ons dus minder makkelijk openstellen voor de mening van een ander. Als je dan al geen of weinig sociale contacten hebt, en die interactie dus überhaupt niet traint, kan dat je inflexibel en star maken. Daardoor wordt het nóg moeilijker om nieuwe contacten aan te gaan. En beland je in een neerwaartse spiraal.”

Stichting Met je hart

Stichting Met je hart zet zich in voor zelfstandigwonende ouderen die kampen met gevoelens van eenzaamheid. Dat doet ze door middel van vrijwilligers die waardevolle, terugkerende ontmoetingen organiseren voor ouderen in verschillende gemeenten. “In groepjes van zes tot acht ouderen en met behulp van twee vrijwilligers eten we een hapje, maken we een praatje én zorgen we ervoor dat ouderen nieuwe contacten opdoen en zelfs nieuwe vrienden maken. Dat is zó ontzettend waardevol voor hen.”

Ook zorgt de stichting voor maatschappelijke bewustwording van eenzaamheid onder ouderen én organiseren ze verschillende acties, waardoor ook jij kunt helpen om eenzame ouderen minder eenzaam te laten voelen.

Samen tegen eenzaamheid

“Een klein gebaar, zoals een begroeting of een kort praatje, is voor ouderen vaak al heel fijn”, vertelt Romme. “Het geeft veel eenzame ouderen het gevoel dat ze gezien worden en dat ze er mogen zijn.” Bovendien zijn activiteiten die voor ons heel normaal kunnen zijn, zoals een uitstapje naar het (tuin)centrum of het halen van een ijsje, volgens Romme voor ouderen juist heel speciaal. “Neem je opa, oma, de buurman of buurvrouw eens gezellig mee. Veel ouderen zijn door hun levenservaring heel goede gesprekspartners. Ze hebben veel te vertellen en vaak leuke, wijze levenslessen.”

Wil je op een andere manier in actie komen tegen eenzaamheid onder ouderen, dan kan dat ook door te collecteren voor de stichting, vrijwilliger te worden en zelf een ontmoetingsplek in je gemeente op te richten, een donatie te doen of het manifest tegen eenzaamheid onder ouderen te ondertekenen. Ook kun je zélf een actie opstarten waarmee je geld ophaalt, die koppelen aan de stichting en het geld aan hen doneren.

Bron: Stichting Met je hart