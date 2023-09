Veelbelovend onderzoek: eerste embryo gemaakt zónder eicel en zaadcel

Het is de onderzoekers gelukt om een embryo te maken met behulp van stamcellen.

Wat is een embryo?

Een embryo is de benaming voor een baby in het allerprilste begin van de zwangerschap. Het gaat om de eerste acht weken na de bevruchting. Normaal gesproken ontstaat een embryo wanneer een zaadcel een eicel bevrucht. Toch zijn er geen zaadcel en eicel gebruikt om tot deze nieuwe embryo te komen, alleen stamcellen.

De embryo van de onderzoekers aan het Weizmann Institute of Science in Israël functioneert op dit moment als een embryo in de eerste twee weken na de bevruchting. De vrucht produceerde zelfs hormonen die een positieve zwangerschapstest veroorzaakten. “Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe een menselijk embryo er op dag veertien uitziet en dat is niet eerder gelukt”, vertelt professor Jacob Hanna aan het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Stamcellen herprogrammeren

Deze bijzondere ontwikkeling is gelukt dankzij een nieuwe techniek van een van de onderzoekers van het project. Daarmee kunnen ze stamcellen zo herprogrammeren dat ze veranderen in elk type cel. Uiteindelijk hebben de onderzoekers de stamcellen omgezet in de vier typen cellen die te vinden zijn bij een embryo. Als het goed is is de embryo vanaf nu zelfsturend, waardoor het zijn eigen gang gaat en de ontwikkeling van organen vanzelf op gang komt.

Hoop voor de toekomst

Deze embryo maakt het meekijken bij de allereerste ontwikkelingsfase makkelijker. De totstandkoming van een embryo is namelijk een belangrijke stap om de eerste momenten van het menselijk leven beter te begrijpen. De eerste weken nadat een zaadcel een eicel heeft bevrucht verandert er veel. Die veranderingen zijn belangrijk om te begrijpen waarom bijvoorbeeld miskramen en geboorteafwijkingen plaatsvinden.

Ook zouden medicijnen kunnen worden getest zonder een zwangerschap in gevaar te brengen. Bovendien opent het deuren naar nieuwe kansen voor onvruchtbare mensen of is er een kans dat deze kennis in de toekomst kan helpen bij het optimaliseren van een ivf-traject.

Complexe vragen

Hoewel de ontdekking veelbelovend is, zijn er ook ethische en maatschappelijke vraagstukken die moeten worden aangepakt. Het creëren van embryo’s zonder eicellen en zaadcellen leidt tot complexe vragen over het menselijke leven, genetische manipulatie en de grenzen van wetenschap. Daarom is er meer onderzoek nodig om deze kwesties op te lossen.

Bron: Nature