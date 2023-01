Verbrand je met 3 km wandelen net zoveel calorieën als met 1,5 km hardlopen?

Wanneer je dezelfde afstand hardloopt en wandelt, heeft dat niet dezelfde impact op je lichaam. Bij rennen verbruikt je lichaam meer energie dan bij wandelen. Daarom moet je langer wandelen als je net zoveel energie wilt verbruiken als bij een rondje hardlopen.

Hardlopen vs. wandelen

De American College of Sports Medicine journal bedacht een manier om uit te rekenen hoeveel je moet wandelen om net zoveel calorieën te verbranden als bij het hardlopen. Daarvoor rekenen ze met miles en pounds, dus dat moeten we een klein beetje omrekenen.

Volgens hun theorie is het aantal calorieën dat je verbrandt per mile, als je 3 tot 5 mile (5 tot 8 kilometer) per uur wandelt, uit te rekenen met de som: je lichaamsgewicht (in pounds) x 0,30. Wanneer je rent, is dat je lichaamsgewicht vermenigvuldigd met 0,63.

Dan kom je bij iemand die 150-lb (68 kilo) weegt uit op 45 kcal per mile (1,6 km) wandelen en 94,5 kcal per mile hardlopen. Zo komen we uit op de gelukkig wat simpelere formule: bij elk lichaamsgewicht moet je 2,1 keer zover wandelen om hetzelfde te verbranden als bij het hardlopen.

Overgangssnelheid

Er is ook nog een andere manier om meer energie te verbranden met wandelen. Iedereen heeft een bepaalde ‘overgangssnelheid’ wanneer het makkelijker wordt om te rennen in plaats van te lopen. Bij de meeste mensen is dat net iets meer dan 6 kilometer per uur.

Wanneer je sneller loopt dan je overgangssnelheid, verbrand je meer energie dan wanneer je rent op deze snelheid. Het is voor je lichaam dan zwaarder om te blijven lopen op dit tempo en dat kost meer energie. Het is voor veel mensen moeilijk vol te houden om op deze snelheid te blijven wandelen, maar het kan dus wel goed zijn om af en toe te versnellen tijdens de wandeling.

BEKIJK OOK: Dé rekoefeningen voor na het hardlopen of wandelen

Bron: Livestrong.com