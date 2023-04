Verbrand je sneller in de lentezon? Dit zegt een dermatoloog erover

Volgens dermatoloog Renate van den Bos van het Erasmus MC Rotterdam heeft het alles te maken met opgebouwde bescherming. Sneller verbranden in de lentezon, is dus voor veel huidtypen daadwerkelijk een risico.

Verbrand je sneller in de lentezon?

Hoewel het per huidtype verschilt, heeft Van den Bos een kort maar krachtig antwoord op de vraag of smeren in de lentezon ook nodig is. “Het advies is voor iedereen anders, maar iedereen moet smeren. De lentezon is namelijk net zo schadelijk als de zomerzon, misschien zelfs schadelijker. Dat komt omdat je huid geen natuurlijke bescherming opbouwt gedurende de herfst- en wintermaanden, waardoor je huid minder gewend is aan de zon en je sneller verbrandt.” Dat maakt de lentezon dus juist gevaarlijk. Bovendien is de zon in de lente volgens de dermatoloog niet minder fel dan in de zomer. Veel mensen denken dat dit wel zo is en smeren zich daarom niet in. Een grote fout, want je niet goed beschermen tegen de zon levert grote risico’s op.

Nog zo’n misverstand: veel mensen denken dat ze door zonnebrandcrème te smeren niet die goede bescherming opbouwen. Dat klopt volgens Van den Bos niet. “De weerstand bouw je ook door de SPF heen op. Dat heeft vooral te maken met het feit dat mensen te weinig smeren – zowel in hoeveelheid als in frequentie.”

Smeren, smeren, smeren

Ook in de lentezon gewoon smeren, luidt dus het devies. Het liefst doe je dat, net als in de zomer, met een factor dertig. Van den Bos: “SPF met factor dertig geeft een goede bescherming, en die gebruik je bij voorkeur het hele jaar door. Schaf dus in de lente vooral geen lagere factor aan, want ook dan is verbranden snel gebeurd. Hoger dan dertig hoeft overigens ook niet: De meerwaarde van factor vijftig is miniem.” Dat smeren mag daarnaast dikker dan je denkt. De dermatoloog raadt aan zo dik te smeren als je bij pindakaas op een boterham zou doen, en dat is veel meer dan de meeste mensen denken. In de praktijk smeren mensen vaak maar de helft tot een derde van wat er nodig is om de geclaimde SPF te halen. Ook de frequentie mag omhoog: de meeste Nederlanders herhalen te weinig en lopen zo alsnog huidschade op.

Grote gevolgen

Met alle gevolgen van dien. Volgens Van den Bos stijgt het aantal huidkankergevallen elk jaar nog en is de zon in 95 procent van de gevallen de boosdoener. Wat veel mensen niet weten, is dat je niet per se hoeft te verbranden om schade op te lopen. “Bij verbranding uit huidschade zich meestal in een melanoom, maar elke vorm van (te veel) blootstelling aan de zon kan huidkanker opleveren. Ook als je nooit verbrandt maar wel regelmatig veel bruiner wordt, loop je risico op andere soorten huidkanker. In het minst erge geval loop je door te weinig bescherming rimpels en pigmentvlekken op. Minder erg dan huidkanker, maar meestal ook niet gewenst.” Goede bescherming is dus essentieel. Gesmeerd, petje op en je blote huid bedekt? Dan kun je met een gerust hart genieten van de lentezon.

