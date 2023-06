Vergeet trillen: dít zijn vaak de eerste symptomen van Parkinson Beeld Getty Images

De ziekte van Parkinson komt de laatste jaren steeds vaker voor: alleen al in Nederland leven momenteel 63.500 mensen met de ziekte. Er wordt vaak gedacht dat de ziekte alleen maar ouderen treft, maar dat is absoluut niet waar: ook dertigers en veertigers kunnen Parkinson krijgen. Maar hoe weet je nu of jij ook beginnende Parkinson hebt? Volgens neuroloog Lucille Dorresteijn bestaat er een groot misverstand over de eerste symptomen.