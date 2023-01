Verpleegkundige doet dringende oproep: ‘Geef de zorg terug aan de professionals’

‘Hoe vaak per dag moet jij naar het toilet? En heb je dan een verschoning nodig of niet? Gebruik je toiletpapier en hoeveel? Wordt het al gênant? Te privé misschien?’ Met deze vragen begint Jennifer Bergkamp haar dringende oproep op LinkedIn. Met bijna 4,5 duizend reacties krijgt ze enorm veel steun. Haar verhaal is herkenbaar, en roept bij velen pijnlijke gevoelens en frustratie op.

Incontinentie

De verpleegkundige heeft het in haar oproep voornamelijk over incontinentie, een veelvoorkomend probleem bij ouderen, waarvoor ze vaak niet de hulp krijgen die ze verdienen. Zorgverzekeraars beslissen in een intakegesprek namelijk óf er wel echt sprake is van incontinentie, hoe zwaar deze is en op hoeveel verschoningen een persoon recht heeft. Hierop wordt de bestelling gebaseerd en niemand krijgt ook maar één broekje te veel.

Marktwerking in de zorg

Haar oproep komt niet uit het niets. De laatste jaren is er veel kritiek op de marktwerking in de zorg, waarbij zorginkopers en -aanbieders samen en met onderlinge concurrentie de prijs, kwaliteit en service bepalen. In het geval van beslissen over incontinentie: ‘Dat intakegesprek wordt gedaan door totaal onbekende mensen, die zich niet ingelezen hebben in de situatie’, schrijft Jennifer. ‘Daaraan moet mijn cliënte, die slechts nog enkele weken te leven heeft en die pas twee weken geleden zorgverleners heeft toegelaten in haar situatie, uitleggen dat ze inderdaad incontinent is en hoe incontinent dat dan precies is.’

‘Kostenbesparend’

Later in haar bericht schrijft Jennifer: ‘Ik heb ruim twintig jaar ervaring en heb inmiddels acht jaar gestudeerd om dit prachtige vak te mogen uitoefenen, en toch moet een vreemde beoordelen of mijn inschatting juist is. Kostenbesparend zeggen ze... Ik ben inmiddels twee weken bezig om dit geregeld te krijgen, de teller op mijn telefoon staat inmiddels op acht uur telefoneren en ik heb nog alleen maar een intakegesprek voor elkaar. De uren van de huisarts heb ik nog niet eens geteld.’

Lees hieronder het hele bericht van Jennifer.

Bron: LinkedIn