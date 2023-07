Verrassend: ook met dementie ben je niet ‘te oud’ om te leren

Iemand met dementie wordt steeds vergeetachtiger, waardoor doodgewone dagelijkse bezigheden steeds moeilijker worden. Dat komt omdat de ziekte hersencellen aantast. Je zou denken dat nieuwe dingen leren dan niet meer lukt, maar het tegendeel is waar blijkt uit onderzoek, zo schrijft wetenschapssite Scientias.

Nieuw apparaat

Onderzoeker Elias Ingebrand van de Zweedse Universiteit van Linköping liet tien dementerenden voor het eerst in hun leven een iPad uitproberen. Dat mochten ze op hun eigen manier en tempo doen, zonder instructies. Allen leden ze aan ernstig geheugenverlies en acht van hen woonden in een zorginstelling.

Nieuwsgierig samenwerken

Tot Ingebrands verbazing waren de kandidaten nieuwsgierig naar het nieuwe apparaat. Hij had verwacht dat de tablets op tafel zouden blijven liggen en de deelnemers over iets anders zouden praten. In vier tot zes weken leerden de tien dementerenden echter de tablets steeds zelfstandiger gebruiken, zonder hulp van naasten. Ze gingen samenwerken en leerden van elkaar.

Rustig en gefocust

De deelnemers lieten opvallend gedrag zien. Zo zette een vaak rusteloze en agressieve patiënt een televisiezender op zijn iPad. Het personeel zag hem na een tijdje rustig en gefocust kijken, een kant die ze niet van hem kenden. Een vrouw die vroeger aan oriëntatielopen deed, begon wedstrijduitslagen op te zoeken.

Zonder instructies

Mensen met dementie zijn dus nog prima in staat om nieuwe dingen te leren, concludeert Ingebrand. Dit is al deels bevestigd in eerdere onderzoeken, maar daarbij kregen de deelnemers wél instructies bij het leren. Het lichaam onthoudt de benodigde bewegingen, óók als je er niet meer over kunt praten, verklaart Ingebrand.

Geen lege huls

Volgens Ingebrand is het algemene beeld van dementerenden, namelijk dat ze passief, niet sociaal en ‘een lege huls’ zouden zijn, een fabeltje. “Ze moeten niet als kinderen worden behandeld, maar als mensen die nog steeds een wil en een prikkel hebben om dingen te doen”, adviseert hij. “Ze moeten nog steeds de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan activiteiten op basis van hun eigen interesses en verlangens.”

Bron: Scientias.nl