Versterk je immuunsysteem met gembershots: zó maak je ze

Wat is een gembershot?

Een gembershot is een drankje gemaakt van sterk geconcentreerd gembersap. Een shotje is ongeveer 30 milliliter en heeft een scherpe, pittige, maar frisse smaak. Een dagelijks gembershotje werkt ontstekingsremmend en verhoogt je weerstand. Het drankje geeft je extra energie en bevordert de spijsvertering. Het kan ook helpen bij herstel van griep en spierpijn. Het is even slikken (letterlijk én figuurlijk), maar voor het beste resultaat neem je het shotje in één keer.

Hoe maak je zelf gembershots?

Je kunt gembershots kopen in de winkel, maar die zijn best prijzig terwijl je ze makkelijk zelf kunt maken. En je kunt dan meteen genoeg maken voor de komende dagen, je hebt per shotje immers maar een kleine hoeveelheid nodig.

Dit heb je nodig:

Twee tot drie centimeter (biologische) gember (24 gram)

Een halve citroen

Een glas water

Bereiding:

Rasp de gember (met of zonder schil)

Pers de citroen

Meng de geraspte gember met het citroensap

Voeg het water toe

Meng dit enkele seconden in de blender of slowjuicer

Schenk ongeveer 30 ml in een shotglaasje en drink op

Bewaar de rest luchtdicht in de koelkast of vries het in (een ijsblokjesvorm werkt hier heel goed voor)

Andere voordelen van gember

Gember kan de bloedsuikerspiegel verlagen en misselijkheid tegengaan. Het is ook ideaal wanneer je wat wil afvallen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat gember het hongergevoel vermindert, waardoor afvallen iets eenvoudiger wordt. Daarnaast zit gember bomvol antioxidanten zoals gingerolen, paradolen, sesquiterpenen, shogaolen en zingeronen. Antioxidanten beschermen tegen vrije radicalen, agressieve stoffen die schade kunnen toebrengen aan weefsels en cellen. Hiermee kunnen op lange termijn mogelijk hart- en vaatziekten en wellicht zelfs sommige vormen van kanker kunnen worden voorkomen.

Bron: JasperAlblas, Culy