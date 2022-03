Vervelend voorjaarskwaaltje: zo herken je lenteoren

Een gelukkig redelijk onschuldig, maar wel vervelend kwaaltje.

Wat zijn lenteoren?

“Lenteoren is een plaatselijke vorm van zonneallergie”, legt dermatoloog Patrick Kemperman uit aan NU.nl. “Het ontstaat door blootstelling aan ultraviolette straling van de eerste zon van het jaar.” Eigenlijk komt het alleen bij kinderen voor, vertelt de expert. En dan vooral bij jongens. “Waarschijnlijk omdat jongens overwegend korter haar hebben, waardoor de oren meer blootgesteld worden aan de zon.”

Symptomen van lenteoren

Heeft je (klein)kind jeukende, rode en/of schilferende oren? Misschien is er dan sprake van lenteoren. Er kunnen ook blaasjes op de oren optreden. Herkenbare symptomen van een gemiddelde zonneallergie, dus.

Oren insmeren

Om de lenteoren te genezen, is het belangrijk om eventjes uit de zon te blijven totdat de symptomen verdwijnen. De dermatoloog raadt ook veen vette zalf aan. “Een crème met levomenthol werkt verkoelend.” Als de lenteoren veel last geven, kan de huisarts eventueel een ontstekingsremmende crème voorschrijven.

Verbrande oren

Smeer óók als volwassene je oren goed in - met zonnebrandcrème, welteverstaan. Juist je oren kunnen snel verbranden, doordat de huid daar zo dun is. Zeker in het voorjaar als je huid nog moet wennen aan de blootstelling aan de zon. Ook deze belangrijke plek op ons lichaam vergeten we massaal in te smeren met zonnebrandcrème.

Bron: NU.nl