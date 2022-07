Hydrateer. Smeer je in met een hydraterende crème ( aftersun of bodylotion ) om je huid weer in balans te brengen, maar hydratatie van binnenuit helpt ook bij het herstel. Zorg dus dat je voldoende water drinkt.

Even geen zon. Hoe lekker het zonnetje ook is, als je huid aan het herstellen is, is het even beter om niet in de zon te gaan zitten. Blijf in de schaduw en zorg dat je je huid goed beschermt.