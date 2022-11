Verwarming uit? Bij ouderen kan dat déze gezondheidsrisico’s veroorzaken

Je lichaam moet harder werken om de kerntemperatuur op 37 graden te houden als je de verwarming uit laat. Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid aan de Universiteit van Maastricht, verklaarde onlangs tegenover Nu.nl dat dit een positief effect kan hebben op je gezondheid. Volgens hem wordt dit nog onderzocht, maar zijn er in ieder indicaties dat het voor je stofwisseling en suikerhuishouding goed kan zijn, omdat het bruine vet rondom je nieren en sleutelbeenderen wordt geactiveerd, waardoor je lichaam extra warmte gaat produceren. Ook je spieren worden geactiveerd, wat je suikerhuishouding verbetert.

Gezondheidsrisico’s ouderen

Bij ouderen zijn deze gezondheidsvoordelen helaas minder aanwezig. Sterker nog: er zijn bij hen juist risico’s verbonden aan een koud huis. Wanneer het lichaam afkoelt, trekken de bloedvaten samen om de warmte langer vast te houden in het lichaam. Ook kan je lijf als reactie gaan rillen, waardoor het nóg meer warmte gaat produceren. Normaal gesproken is dit een sein om een extra trui aan te trekken of dikke sokken. Ouderen hebben dit soms wat minder snel door en reageren hier dus ook minder op. Zij trekken bijvoorbeeld geen extra laag kleding aan. Wanneer de bloedvaten samenknijpen, kan dit zorgen voor een hogere bloeddruk- met soms hart- en vaatfalen als gevolg. Ook kan de kou ervoor zorgen dat de luchtpijp wat dichter gaat zitten, waardoor ademhalen moeilijker gaat. Kortom: allemaal scenario’s die je wilt voorkomen. De verwarming helemaal uitlaten is dan ook niet zo verstandig als je wat ouder bent, maar je kunt de thermostaat wel een paar graden lager zetten. Kleed je lekker warm aan en leg eventueel een dekentje over je heen als je stil op de bank zit.

