Vlekjes op je huid in de zomer? Dan heb je waarschijnlijk dít

Wij vertellen het je hier.

Wat is zomergist?

Laten we je ten eerste geruststellen: zomergist is een veelvoorkomende huidaandoening die volkomen onschuldig is. Het is niet besmettelijk, dus je hoeft niet direct al je beddengoed en kleding in de was te gooien. Zomergist wordt – de naam zegt het al – veroorzaakt door een gist, oftewel een schimmel. Het klinkt misschien een beetje gek om schimmel op je huid te hebben, maar dit is normaal. Iedereen heeft gisten op zijn huid. Hier heb je normaal gesproken geen last van, maar bij soms kan de gist de bovenste laag van de huid aantasten, waardoor je pigmentcellen verstoord raken en er vlekjes ontstaan.

Wat is de oorzaak?

Zomergist komt vooral voor bij mensen met een vette huid en in warme klimaten. Je zult hier in Nederland in de winter dan ook niet snel last van hebben. Als je huid vaak nat is, door bijvoorbeeld zweet of omdat je jezelf niet goed afdroogt na het douchen of zwemmen, dan heb je er meer kans op. Ook vette en afsluitende zalven kunnen zomergist veroorzaken.

Hoe herken je zomergist?

Twijfel jij of je zomergist hebt? Het is eigenlijk heel makkelijk te herkennen. Als je last hebt van vlekjes (op een witte huid zijn ze donker, op een donkere huid juist licht) op je hals, borst, rug, gezicht, armen of benen, dan is de kans groot dat je last hebt van zomergist. Soms zitten er ook schilfertjes op de vlekjes die kunnen jeuken.

Wat kun je er aan doen?

Als je alleen op je lichaam last hebt van de vlekjes, dan kun je een antiroosshampoo met seleniumsulfide (zoals Selsun) proberen. Breng dit aan op de vlekjes, laat het een nachtje intrekken en was het er de volgende dag af. Als je last hebt van vlekjes in je gezicht, kun je bij de apotheek vragen naar een speciale antischimmelcrème die geschikt is voor je gezicht. Probeer daarnaast je huid altijd goed te beschermen tegen de zon door flink te smeren met zonnebrandcrème en gebruik geen vette en afsluitende zalven. Droog ook altijd je huid goed af als deze nat is na het douchen of bijvoorbeeld zwemmen.

Over zonnebrandcrème gesproken... wist je dat dit een houdbaarheidsdatum heeft? In deze video hoor je daar meer over.

Bron: Jetske Ultee