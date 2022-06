De grote, kleine letters: ieder lichaam is anders en heeft andere behoeften. Bij (extreme) vermoeidheid die langdurig aanhoudt, is het belangrijk om je huisarts te raadplegen en te onderzoeken wat eraan de hand is en wat je het beste kunt doen.

Verschillende soorten vezels

Er is een verschil tussen moe zijn – de ‘ik heb nog een uur slaap nodig’-moeheid – en vermoeid zijn, waarbij je je overweldigend moe en uitgeput voelt. In het laatste geval kán voeding daar een rol in spelen. Zo kan ijzertekort leiden tot vermoeidheid. Maar ook een vezelrijk eetpatroon kan helpen om de problemen te verminderen, aldus Lindsey Klein. “Hoewel vezels geen energie leveren, helpt het wel bij de energieregulatie.” Het Voedingscentrum adviseert om 30 tot 40 gram voedingsvezels per dag te eten.

Er zijn verschillende type vezels die op hun beurt allerlei eigenschappen hebben. Sommige vezels zijn oplosbaar, andere vezels maken vloeistoffen dikker, houden vocht vast of dragen bij aan het vormen van de ontlasting. Dan heb je nog fermenteerbare vezels die afgebroken worden door bacteriën in de dikke darm. Meestal hebben vezels meerdere eigenschappen. Ze zijn dan bijvoorbeeld goed oplosbaar en fermenteerbaar, of goed oplosbaar en nauwelijks fermenteerbaar.

Connectie tussen vezels en vermoeidheid

“Wanneer oplosbare vezels in beeld zijn, vertraagt ​​het de snelheid waarmee suiker de cellen binnenkomt”, zegt Lindsey. Met andere woorden: het helpt om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Hoe minder pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, hoe minder snel je vermoeid raakt. De diëtist benadrukt dat je onoplosbare vezels ook nodig hebt: ze helpen beide bij een goede spijsvertering.

Andere gezondheidsvoordelen van vezels

Verminderen het risico op hart- en vaatziekten

Bevorderen de darmfunctie en de stoelgang

Geven een vol en verzadigd gevoel (wat helpt bij het behouden van een gezond gewicht)

Verkleinen de kans op diabetes type 2

Verlagen het risico op kanker

Vezelrijk eten

Zit je al klaar met je boodschappenlijstje om vezelrijk voedsel in huis te halen onder het mom: baat het niet, dan schaadt het niet? De volgende producten kun je in de categorie vezelrijk eten scharen:

Volkoren producten, zoals volkoren brood, volkoren pasta en zilvervliesrijst

Groenten, bijvoorbeeld broccoli, zoete aardappel en artisjok

Fruit, zoals bramen, banaan en peer

Ontbijtgranen, bijvoorbeeld havermout

Peulvruchten, denk aan linzen, kikkererwten en zwarte bonen

Noten , zoals pistachenoten, amandelen en hazelnoten

Wat kun je het best eten?

Als je maaltijden bestaan uit proteïne, gezonde vetten en vezels, ben je al heel goed op weg. Een gebalanceerd eetpatroon kan je helpen om je zo goed (en zo kwik) mogelijk te voelen. Hierbij inspiratie voor als je even niet weet wat je moet eten:

Ben je snel moe en buiten adem en zie je ook wat bleek? Dan heb je misschien bloedarmoede. Dokter Rutger legt precies uit wat er gebeurt in je lichaam als je bloedarmoede hebt en geeft handige tips tegen de klachten.

Bron: Well and Good, Voedingscentrum, Radboudumc, Moe van vermoeidheid