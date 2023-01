Voel je mentale onrust en paniek na het drinken van alcohol? Dat fenomeen heet 'hangxiety’

Waar de een slechts last heeft van een beetje hoofdpijn of vermoeidheid na een avond wijn, kampt de ander met angstige gevoelens, stress en paniekaanvallen. Die laatste groep heeft dus vooral last van katers in het hoofd. Het fenomeen wordt ook wel hangxiety, een kruising tussen de woorden hangover en anxiety, genoemd en trekt steeds meer de aandacht.

Mentale katers

Hangxiety kan het beste worden omschreven als een mentale kater. Het zijn onrustige gevoelens en paniekmomenten na een avond flink doordrinken. Veel mensen die er last van hebben zijn bang de avond ervoor iets raars te hebben gedaan. Ze zijn vaak delen van de nacht vergeten en gaan hier tijdens hun kater over nadenken. Het resultaat? Dat kunnen zwetende handen, een paniekaanval of een emotionele huilbui zijn. Wie last heeft van hangxiety heeft regelmatig spijt van de genuttigde alcohol en is een held in het overanalyseren van de kleinste details. Die gevoelens duren voor sommigen een dag, voor anderen kan het een hele week in beslag nemen. Totdat er weer een avond drinken op het spel staat en de cirkel opnieuw begint.

Schade aan de hersenen

Alcohol doet weinig goeds voor je hersenen, vertelt preventiemanager Floor van Bakkum aan JINEK. “Alcohol kan schade veroorzaken op alle plekken in je lichaam waar het langskomt,” aldus Van Bakkum. “Het veroorzaakt allerlei soorten kankers, je kan er dik van worden, je kan hersenschade krijgen én – wat je vooral terugziet bij ‘hangxiety’ – het heeft invloed op de neurotransmitters in je hoofd. Dat kan zorgen voor allerlei psychische klachten: stress, depressieve gevoelens, nervositeit, angst en piekeren.”

Depressie gevoelens

In principe kan iedereen last hebben van een mentale kater, maar volgens de preventiemanager is een specifieke groep er extra gevoelig voor: dat zijn de mensen die van zichzelf al kampen met depressieve gevoelens. “Veel mensen met een angststoornis of depressieve gevoelens linken hun gevoel niet aan hun drankgebruik. Maar als ze eenmaal bij de huisarts op de stoep staan en ze vragen om advies, dan wordt afgeraden om alcohol te nuttigen. Vaak verdwijnen de klachten daarna.”

Alcoholvrij leven

Komen die mentale katers je bekend voor, dan kan dit een groot deel van je leven in beslag nemen. De oplossing om er volledig vanaf te komen ligt voor de hand en bestaat uit volledig stoppen met drinken, maar voor wie dat liever niet doet bestaan er ook manieren om de kater minder te maken. Minderen met drinken of na elk alcoholisch drankje een glas water tussendoor drinken, kan al veel helpen. Dat vertelt psychiater Michael Bogenschutz aan SELF. Ook het vermijden van prikkels op de dag van je kater zorgt ervoor dat je je minder angstig voelt. Drink dus geen alcohol wanneer je de dag erna naar een druk familiefeest moet maar kies juist een dag waarop je veel kunt rusten. Combineer je die rust dan ook nog met een meditatie of een wandeling in de natuur, dan weet de psychiater zeker dat de hangxiety-klachten vanzelf verminderen.

