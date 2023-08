Voor deze 5 aandoeningen schamen we ons het meest bij de huisarts

Toch vinden veel mensen het lastig om met sommige klachten naar de dokter te stappen. Zeker als het gaat om irritaties onder de gordel.

Vanwege schaamte gaan we bijvoorbeeld niet graag naar de dokter als we last hebben van aambeien. Huisarts Janny Dekker: “Alles wat met de anus te maken heeft, vinden mensen al snel gênant. Ze zijn bang voor een onderzoek, omdat ze zich letterlijk moeten blootgeven.” Veel mensen stellen de behandeling van een aandoening als bijvoorbeeld aambeien heel lang uit. “Dat is nergens voor nodig. Aambeien komen vaker voor dan patiënten denken. Bovendien zijn ze goed te behandelen.”

Gewoon gaan

Andere klachten waarmee we liever thuisblijven? Erectiestoornissen, winderigheid, vaginale schimmelinfecties, soa’s en ongewenst urineverlies. Zonde, vooral voor jezelf, want je kunt er vaak wel iets simpels aan doen. En hoe fijn is het om zonder deze klachten te leven? Je moet maar zo denken: dokters zien veel gekke en minder gekke dingen op een dag. Je hoeft je zeker niet te schamen voor wat jij hebt: een ander heeft het vast al eens vóór jou gehad. Die dokter ziet heus niet voor de eerste keer een aambei. En bovendien: het is zijn of haar werk...

Toch liever niet naar de dokter met aambeien? Dokter Rutger vertelt je de oorzaken én de oplossingen:

