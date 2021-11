Voor het eerst sinds opmars Covid-19 kleurt bijna heel Nederland donkerrood

Dat meldt ANP donderdagmorgen.

Alarmerend donkerrood

Vijf Nederlands provincies gingen onlangs al van waarschuwend rood naar alarmerend donkerrood op de coronakaart. Dit gaat om Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht. Nu volgen nog eens vijf provincies, te weten de provincies Flevoland, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Andere provincies

Deze laatstgenoemde provincies stonden al op rood, maar veranderen met ingang van donderdag naar dónkerrood. De enige twee provincies die vooralsnog op rood blijven staan, zijn Drenthe en Groningen. Daar werden tot nu toe het minste besmettingen gemeld.

Grootste brandhaard

Dat er nu zoveel provincies naar donkerrood kleuren, is voor het eerst sinds de opmars van de pandemie in januari 2020. De grootste brandhaard is echter nog wel dezelfde provincie als toen. Want nog altijd worden in Limburg de meeste besmettingen gemeten. Afgelopen week werden er daar maar liefst 11.653 inwoners positief getest.

Ernstig risiconiveau

Het RIVM meldt dat het risiconiveau in Nederland dan ook ernstig is, wat het hoogste risiconiveau is dat vastgesteld kan worden. Dit risiconiveau geeft informatie over de druk op de zorg door patiënten met COVID-19. Wat de gevolgen zijn van de huidige situatie, wordt vrijdag tijdens de nieuwe persconferentie bekendgemaakt.

