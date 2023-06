Voorhoofdsholteontsteking: dit zijn de symptomen en zo kom je er snel vanaf

Wat is een voorhoofdsholteontsteking?

Bij een voorhoofdsholteontsteking is het slijmvlies in één of meerdere van de holle ruimtes achter je neus, in je bovenkaak of in je voorhoofd (de bijholten) ontstoken. “Er ontstaat een slijmvliesontsteking waardoor je slijmvlies opzwelt en veel snot en slijm produceert. Door de zwelling kan er geen slijm of vocht meer worden afgevoerd. Meestal loop je een voorhoofdsholteontsteking op door een virus, soms door een bacterie", vertelt Rutger Verhoeff.

Wat zijn de symptomen van een voorhoofdsholteontsteking?

Een voorhoofdsholteontsteking geeft een kloppend, drukkend of pijnlijk gevoel. Ook kun je last hebben van de volgende symptomen:

- Pijn in je voorhoofd, bovenkaken of achter je ogen. - Pijn aan één kant van je hoofd. - Pijn wanneer je vooroverbuigt. - Een drukkend of zwaar gevoel in je hoofd. - Verlies van smaak en/of reuk. - Een verstopte neus, soms met groen of bloederig slijm. - Hoesten, dit komt voornamelijk door het slijm. - Pijnlijke kiezen, door de druk op je bovenkaak.

Hoe kom je van een voorhoofdsholteontsteking af?

“Als je er erg last van hebt, kun je een paracetamol en/of ontstekingsremmers zoals naproxen, ibuprofen of diclofenac nemen. Een voorhoofdsholteontsteking gaat binnen een tot drie weken vanzelf over”, aldus Verhoeff.

Maar je kunt zelf ook dingen doen om de klachten te verlichten, bijvoorbeeld stomen. “Dit kan de klachten verminderen. Hang drie keer per dag ongeveer tien minuten boven een kom warm water. Let wel op dat het niet te heet is en dat je geen menthol gebruikt.” Heeft je kind een voorhoofdsholteontsteking? Stomen is bij jongere kinderen verboden.

Je kunt ook een neusspray gebruiken. Neem dan een neusspray met zoutoplossing of met xylometazoline en gebruik dit maximaal 7 dagen.

Naar de huisarts met een voorhoofdsholteontsteking

Ben je erg ziek en/of heb je aanhoudende koorts? Dan is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts. Verhoeff: “Een arts kan bijvoorbeeld een neusspray met hormoon of antibiotica voorschrijven.” Is je gezicht opgezwollen, rood of heb je last van je ogen? Ook dan is het belangrijk om contact op te nemen met je arts. Zijn de symptomen niet heel ernstig, maar houden ze langer dan twee weken aan? Dan is een bezoekje aan de huisarts ook aan te raden.

Geen voorhoofdsholteontsteking maar een verkoudheid? Dokter Rutger legt uit wat je kunt doen.

Bron: Dokter Rutger Verhoeff