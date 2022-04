Vraag aan Marcel Levi: “Heeft de corona-situatie in China gevolgen voor ons?”

Wat is daar precies aan de hand? En kan de situatie in China ook gevolgen hebben voor ons? Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe is de corona-situatie in China nu? Loopt het uit de hand?

“Nee, ik zou niet zeggen dat het uit de hand loopt daar. Het grote verschil met ons is dat ze in China nul coronabesmettingen willen. Dat betekent dat je hele rigoureuze maatregelen moet nemen. Dat is een heel ander beleid dan dat van de rest van de wereld. In Nederland hebben we helemaal geen maatregelen meer, maar nog wel iedere dag tienduizenden besmettingen. Als het ergens uit de hand loopt dan is het dus eerder hier. De heftige maatregelen in China, waar we in het nieuws over lezen, zijn een gevolg van het beleid dat ze daar voeren, niet van schrikbarende coronacijfers. Net als nu in Nederland, liggen de ziekenhuizen daar bijvoorbeeld ook helemaal niet vol.”

Kan de situatie in China dan ook geen gevolgen hebben voor ons?

“In die zin niet, dan zijn wij eerder een risico voor hen. Er zit natuurlijk wel een risico aan het feit dat het coronavirus nog steeds over de hele wereld rondgaat. Zo kunnen er mutaties blijven ontstaan. Nu lijken die mutaties tot nu toe eerder in ons voordeel te werken dan in ons nadeel. Het virus wordt er niet ziekmakender door. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. De wereld zou beter af zijn als het coronavirus veel minder over de wereld circuleert, maar dat zit er voorlopig niet in.”

Wie is er qua beleid verstandiger bezig: China of wij?

“We hebben hier nog behoorlijk wat besmettingen, maar we nemen het virus niet meer zo serieus. De maatregelen zijn er af en we stoppen in de meeste gevallen zelfs met testen bij de GGD. Een totaal andere aanpak dan China. Maar ik denk dat als je Nederlanders vraagt of ze de huidige situatie willen óf een beleid zoals China, waarbij je in lockdown gaat en probeert naar nul besmettingen te gaan, de meerderheid voor de huidige situatie kiest.”

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?