Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe ontstaat een zonnesteek en hoe herken je het bij jezelf?

“Bij een zonnesteek ben je te warm geworden door langdurig in de zon te zitten. Het is een ernstige situatie, die je echt moet zien te vermijden. Dat doe je simpelweg door niet te lang in de zon te zitten. De symptomen van een zonnesteek zijn: duizeligheid, verwardheid en je kunt zelfs buiten bewustzijn raken. Door de warmte gaan een boel van je organen minder goed werken, waardoor je je ziek voelt en ontstekingsverschijnselen kunt krijgen.”

Bij welke signalen van een zonnesteek is het verstandig om de dokter te bellen?

“Bijvoorbeeld al wanneer je merkt dat je veel minder moet plassen dan normaal gesproken. Dat kan al een aandachtspunt zijn. Lukt het je niet om dat op te lossen door meer te drinken, dan kun je de dokter bellen voor advies. Bij kleine kinderen is het ook slim om in de gaten te houden of ze wel voldoende moeten plassen gedurende de dag. Wat je in deze gevallen ook weleens ziet is dat kinderen dan huilen zonder tranen. Wees daar alert op, zo herken je een vochttekort.”

Wat kun je nog meer doen om een zonnesteek te voorkomen, naast de zon mijden?

“Kleed je luchtig zodat je niet benauwd wordt van strakke kleding. En gebruik je gezonde verstand. Laat kinderen niet in een auto zitten als het warm is. Na een kwartier kun je namelijk al het kookpunt bereiken.”

Hoe ontstaat zonneallergie en hoe herken je het?

“Zonneallergie komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Het is een afweerreactie. De een is er gevoeliger voor dan de ander. Je ziet het vooral op huidplekken waar de zon op staat in combinatie met strakke of knellende kleding. Ook een irriterende crème kan een trigger zijn. Herkennen is heel simpel: het zijn jeukende bultjes.”

Wat kun je tegen zonneallergie doen?

“Als je je een tijd niet aan de zon blootstelt, gaan de bultjes meestal vanzelf weg. Ga dus gelijk uit de zon als je de bultjes opmerkt. Dan is het 24 uur later vaak al een stuk verbeterd. Als het niet beter wordt, dan is het slim om medische hulp te zoeken. Een goede tip is om naar de drogisterij te gaan, voordat je naar je huisarts stapt. In elke Nederlandse drogisterij is namelijk een expert aanwezig die kennis heeft van huidproblemen en middeltjes waarvoor geen recept nodig is. Zo krijg je advies, zonder dat je naar de huisarts hoeft, die het vaak toch al druk heeft. Waarschijnlijk raden ze je een crème aan die helpt tegen de jeuk. Mocht dat nou allemaal niet helpen, dan kan een bezoek aan de huisarts altijd nog.”