Vraag aan Marcel Levi: “Hoe weet ik of ik een hartziekte heb?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe weet je of je het aan je hart hebt?

“Je kunt hartziekten in drie groepen plaatsen. De eerste is wanneer je hart te weinig zuurstof krijgt. Dat heet hartinfarct. Er kunnen dan stukjes van je hart afsterven. Hierbij zijn ook tussenvormen waarbij dit dreigt te gebeuren. Het belangrijkste symptoom hiervan is pijn op de borst. Dat gebeurt vooral bij inspanning. Wanneer het echt ernstig is, kun je ook pijn in rust ervaren, maar dat is in de beginfase meestal niet zo. Mensen beschrijven het weleens als een olifant die op je borst zit. De pijn kan uitstralen naar de armen en de kaak.

De tweede groep is wanneer je hart het niet meer naar behoren doet: het pompt te weinig. Dat noemen we hartfalen. Er kan dan vocht in je longen of in je benen achterblijven, omdat het niet goed weggepompt wordt. Je kunt dan dikke benen krijgen en kortademig worden.

De derde groep is wanneer het ritme van het hart niet regelmatig is. Hartonregelmatigheid kun je merken door hartkloppingen. Je hart klopt dan heel snel of onregelmatig.”

Wanneer val je binnen de risicogroep voor hartproblemen?

“De risicofactoren zijn roken, hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en suikerziekte. Hiermee heb je eigenlijk al 95% van de oorzaken te pakken. Daarom is het verstandig om regelmatig je bloeddruk te laten controleren en je cholesterol laten checken. Dat kan je gewoon bij de assistente van je huisarts laten doen. Zeker wanneer je boven de 40 jaar bent is het slim om dit eens in de zoveel tijd te doen.”

Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen op het gebied van hartziekte?

“Hartproblemen komen vaker voor bij mannen dan vrouwen. Vroeger dachten ze dat dit kwam omdat mannen meer rookten dan vrouwen, maar dat is al jaren niet meer het geval. Dat betekent trouwens absoluut niet dat je als vrouw geen hartziekte kunt krijgen. Wat het ingewikkelder maakt bij vrouwen is dat de typische klachten - zoals pijn op de borst en uitstraling van die pijn - bij vrouwen soms anders is. De klachten zijn subtieler, waardoor het in het verleden best wel vaak gemist werd en de diagnose laat werd gesteld. Inmiddels zijn artsen daar alerter op.”

Welke behandelingen zijn er?

“Tegenwoordig zijn hartproblemen heel makkelijk op te sporen. Bijvoorbeeld middels een hartfilmpje, -foto of -echo. Daarnaast is er voor bijna elke hartziekte een goede behandeling. Dat maakt dat hartziekten zeker niet altijd levensbedreigend zijn. Zo zijn er medicijnen die je kunt gebruiken voor vrijwel alle genoemde hartproblemen en kun je in het geval van vernauwing gedotterd worden. Ook zijn er bloedverdunners, die bijvoorbeeld een herseninfarct kunnen voorkomen. Ga bij de eerder genoemde symptomen daarom altijd even naar de dokter. Mocht er iets met je hart aan de hand zijn, dan kan dat in de meeste gevallen heel goed behandeld worden.”

Welke leefstijlaanpassingen kun je doen om hartproblemen te voorkomen?

“Stoppen met roken dus, maar ook zeker voldoende bewegen helpt. Je hoeft niet elke dag de deur van de sportschool plat te lopen, dagelijks een half uurtje wandelen is ook al hartstikke goed. Lichaamsbeweging is goud waard. Qua voeding is het belangrijk om gevarieerd en niet te vet te eten.”