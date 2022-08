Vraag aan Marcel Levi: “Hoe weet ik of ik een nierziekte heb?”

MARCEL LEVI Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe weet je of je een nierziekte hebt?

“Dat is nog niet zo makkelijk. Je merkt het meestal pas als de ziekte al vergevorderd is. Er zijn een aantal symptomen die je in de gaten kunt houden. Ten eerste veel minder of helemaal niet meer plassen. Dit is een signaal dat wijst op verminderde nierfunctie. Daarnaast kan je urine er heel anders gaan uitzien. Het kan zelfs gaan schuimen. Dat betekent vaak dat er eiwit in de urine zit en dat hoort niet. Ook is het geen goed teken als er bloed bij je urine zit, hoewel dat vaker wijst op problemen aan de urinewegen. Wanneer je een van deze symptomen hebt, is het verstandig om naar een arts te gaan. Doe dat sowieso als je vermoedt een nierziekte te hebben. Met een bloedonderzoek kan namelijk eenvoudig worden getest of dit ook echt het geval is.”

Wanneer val je in de risicogroep?

“Mensen die een hoge kans op nierziekte hebben, zijn mensen met een hoge bloeddruk, suikerziekte en als nierziekte in de familie voorkomt. Cystenieren is bijvoorbeeld zo’n erfelijke nierziekte. Wanneer je dat hebt, is de kans groot dat een familielid hiervan ook al last heeft.”

Wat zijn nog meer oorzaken van nierziekten?

“Er zijn superveel oorzaken. Als de huisarts heeft bevestigd dat je een nierprobleem hebt, kom je vaak bij een internist terecht. Deze gaat de oorzaak onderzoeken. Het kan een ontstekingsziekte zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er veel infecties zijn geweest waardoor de nierfunctie slechter is geworden. Ook kan het een vaatprobleem zijn, en dat laatste komt heel vaak voor. Hierbij gaan de kleine vaatjes in je nieren langzaamaan kapot.”

Speelt ouder worden mee bij het ontstaan van nierproblemen?

“Bij alle mensen neemt de nierfunctie op hogere leeftijd af. Maar je nieren hebben een enorme overcapaciteit. Laten we zeggen dat je nierfunctie op jonge leeftijd 100% is. Dan is je nierfunctie tegen de tijd dat je 75 bent misschien zo’n 80% of zelfs 60%. Dat geeft helemaal niks. Je wordt daar niet ziek van, je merkt er zelfs niks van. Je raakt pas echt in de problemen als je nierfunctie onder de 10% komt. Dan is de kans groot dat je dialysebehandeling of een niertransplantatie nodig hebt.”

Wat zijn er nog meer voor behandelingen mogelijk?

“Als het om een ontsteking gaat, kan deze worden behandeld met ontstekingsremmers. Wanneer het gaat om vaatfalen, dan ligt de oorzaak vaak bij hoge bloeddruk of suikerziekte. Dan is het natuurlijk belangrijk dat de hoge bloeddruk of suikerziekte goed wordt behandeld. Vaak beschermen de medicijnen die je dan krijgt, je nieren ook. Er zijn dus best wel wat opties die voor verbetering kunnen zorgen, voordat het niet meer gaat. Doen de nieren het helemaal niet meer? Dan zijn er twee opties. Nierfunctie-vervangende therapie, oftewel dialyse, is er daar een van. Tijdens zo’n behandeling worden afvalstoffen uit je bloed gefilterd. Normaal gesproken doen je nieren dat. Dialyse kan op verschillende manieren. Zo kan een kunstnier in een machine je bloed filteren. Het apparaat wordt dan op een bloedvat aangesloten. Ook kun je een katheter in je buik krijgen, dan filtert je buikvlies het bloed. Een dialysebehandeling kan thuis, maar ook in het ziekenhuis. Let wel: het is geen prettige behandeling. Het alternatief is een niertransplantatie. Vroeger moest je hierbij wachten totdat bijvoorbeeld iemand een ernstig ongeluk kreeg en er een passende nier beschikbaar kwam. Tegenwoordig kun je van bijna iedereen een donornier krijgen, omdat de medicijnen zoveel beter zijn geworden. Je kunt dan zelf op zoek gaan naar een familielid of een vriend of vriendin die een nier aan jou wil afstaan. Hiermee voorkom je dat je lang op een wachtlijst staat.”

Kun je nierproblemen voorkomen door gezond te leven?

“Wat heel belangrijk is, zeker als je kampt met een hoge bloeddruk, is om heel zuinig te zijn met zout. Zout is superslecht voor je nieren. Dat betekent niet dat je zoutloos hoeft te eten. Gooi alleen niet onnodig extra zout over je eten.”

