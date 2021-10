Vraag aan Marcel Levi: “Hoe zit het met de derde coronaprik?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Kleine groep

“Een kleine groep mensen komt in Nederland in aanmerking voor een derde coronaprik. Deze specifieke groep patiënten heeft vaak een ernstige afweerstoornis en een derde vaccinatie geeft hen een betere bescherming tegen het coronavirus.”

Goede afweerrespons

“In Nederland zijn we net begonnen met deze prikken. Er zijn precieze criteria opgesteld door de Gezondheidsraad wanneer je hiervoor in aanmerking komt. Via je specialist of huisarts hoor je of je zo’n derde prik nodig hebt. Persoonlijk ben ik een voorstander van een derde vaccinatie voor kwetsbare groepen. Er zijn goede publicaties geweest over mensen die weinig afweerrespons hadden, die wél verbeterde na een derde prik. Zo’n 60 tot 70 procent heeft na een booster een goede afweerrespons.”

Waarom niet iedereen een derde prik?

“In Nederland is er een derde prik voor een kleine groep, maar in andere landen krijgen meer mensen een booster. In Engeland komen ook zorgmedewerkers hiervoor in aanmerking en in Israël bijna de hele bevolking. Nederland en de WHO zijn daar wat terughoudender in. Dat heeft niks te maken met eventuele schadelijke bij-effecten; het is een kwestie van wie het echt nodig heeft. Nederland vindt het nuttiger om eerst grote, andere delen van de wereld te vaccineren in plaats van een kleine groep in het westen een derde prik te geven. Een prima keus, want uit de statistieken blijkt dat zo’n derde prik voor een grote groep nog niet per se nodig is.”

Toekomst

“Misschien dat er in de toekomst ook in Nederland meer mensen in aanmerking komen voor een boostervaccin. Het kan zijn dat zo’n vaccinatie er anders uitziet dan die we eerst kregen. Ik denk dat mensen zich vooral niet druk moeten maken om zo’n derde prik. In de landen waar meer mensen hiervoor in aanmerking komen, gaat het ook goed.”

