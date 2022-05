Vraag aan Marcel Levi: “Moet de medische zorg niet beter worden afgestemd op vrouwen?”

Afgelopen najaar schreef het AD een stuk over hoe vrouwen nog steeds een andere behandeling krijgen bij de huisarts dan mannen. Op dezelfde klachten wordt door artsen anders gereageerd. De Radboud Universiteit schreef in 2019 dat bij veel medisch onderzoek de standaard nog altijd de man is. Hoe is dat nu? En waarom wordt de medische zorg niet beter afgestemd op vrouwen? Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Klopt het dat het mannenlichaam nog vaak de standaard is in medisch onderzoek?

“Ja, dat klopt. Het bekendste voorbeeld daarin vinden we in de cardiologie. Bij hartproblemen, bijvoorbeeld een hartaanval, hebben vrouwen hele andere klachten dan mannen. Dat is heel lang onbekend geweest en heeft soms schrijnende gevolgen. En dat geldt ook voor veel andere ziekten. Bijvoorbeeld ziekten aan de gewrichten, zoals reuma, presenteren zich vaak anders bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor sommige longziekten. Daarnaast werd vroeger veel van het geneesmiddelenonderzoek bij mannen uitgevoerd. Hierdoor is veel van de kennis die we hebben relevant voor mannen en niet altijd voor vrouwen.”

Hoe kan het dat dit anno 2022 nog steeds zo is?

“Het besef dat er tussen mannen en vrouwen zoveel verschillen zijn - in hoe ziektes zich presenteren en wat de reactie op een behandeling is - is pas de laatste jaren breed doorgedrongen. Terwijl veel van de onderzoeken al eerder zijn uitgevoerd. Eigenlijk moeten die onderzoeken opnieuw worden gedaan, maar dat gebeurt nog niet veel. Het gaat trouwens verder dan verschillen tussen mannen en vrouwen alleen. Zo is onderzoek naar kankermiddelen alleen bij witte mensen gedaan. We hebben dus geen idee of dat bij mensen van kleur hetzelfde werkt.”

Hoe gaat dat bij nieuw onderzoek?

“Tegenwoordig zie je dat onderzoeken vaak niet meer worden geregistreerd of gepubliceerd als er geen aandacht is besteed aan genderbalans, zoals ze dat noemen. Dus nu gebeurt dat wel. Ook bij het coronavaccin is vanaf het begin gekeken naar de werking en bijwerkingen bij zowel mannen als vrouwen. Er is namelijk veel te doen geweest om menstruatiestoornissen na vaccinatie en andere bijwerkingen die vooral vrouwen zouden krijgen. Het is echt niet zo dat die onderzoeken alleen op mannen gefocust zijn geweest.”

Vorige week kwam in het nieuws dat blaaskanker bij vrouwen vaak wordt aangezien voor een blaasontsteking. Is dat hier ook verwant aan?

“Ja, dat is inderdaad een goed voorbeeld. Vrouwen hebben vaker blaasontstekingen dan mannen en bij bloed bij de urine denken we bij vrouwen toch sneller aan de menstruatie. Terwijl als een man bloed plast, er gelijk alarmbellen gaan rinkelen.”

Zegt dat iets over hoe huisartsen anders omgaan met klachten van vrouwen dan met die van mannen?

“Absoluut. Die verschillen zijn er. Gelukkig wordt daar in de medische opleidingen meer aandacht aan besteed. In het verleden was dat helemaal niet het geval, maar nu zie je in het medische curriculum dat er op verschillende plaatsen aandacht is voor man-vrouw verschillen. Een belangrijke ontwikkeling.”