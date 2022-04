Vraag aan Marcel Levi: “Waarom worden er nog borstimplantaten gebruikt als zoveel vrouwen er ziek van worden?”

BN’ers als Zimra Geurts en Fajah Lourens lieten om gezondheidsredenen hun borstimplantaten verwijderen en Dionne Slagter maakte er de documentaire Moordtieten over. Libelle sprak de 32-jarige Dana die ontzettend ziek werd door zogenoemde ‘zwetende implantaten’. Radar schreef afgelopen najaar zelfs dat álle borstimplantaten onveilig zijn. Hoe kan het dan dat ze nog steeds gebruikt worden? Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe kun je ziek worden van borstimplantaten?

“Ongeveer 3% van alle Nederlandse vrouwen heeft borstimplantaten. Per jaar worden er zo’n 20.000 geplaatst. Daarvan gaat het bij ongeveer twee derde om cosmetische redenen en bij een derde om medische redenen. Er zijn een aantal bekende complicaties. Zo kan er een scheurtje in het implantaat komen. Dat komt niet veel voor, bij ongeveer 4%. Ook kan er littekenweefsel om het implantaat ontstaan. Dit komt al vaker voor, bij ongeveer 12%. Wat je nu veel hoort is de theorie dat borstimplantaten siliconen kunnen lekken. Dat zou een afweerreactie geven, waardoor klachten als vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten en een heleboel andere vervelende symptomen kunnen ontstaan. Maar het is nooit wetenschappelijk aangetoond dat dit daadwerkelijk door borstimplantaten komt. Het zijn klachten die in het algemeen vaak voorkomen en waar vaak geen oorzaak voor wordt gevonden. Nu wordt er snel gedacht dat dit door de implantaten komt, maar zeker weten doen we dat niet.”

Wordt daar onderzoek naar gedaan?

“Ja, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn ook al kleinere studies geweest, maar het bewijs is nog niet geleverd. Tot nu toe blijft het onduidelijk.”

Radar schreef dat alle borstimplantaten onveilig zijn. Dat is dus ook te vroeg om te zeggen?

“Ik heb het stuk van Radar ook gelezen. Zij citeren een studie waaruit blijkt dat als je een borstimplantaat verwijdert en je naar het weefsel eromheen kijkt, je wat van die siliconen terugvindt in het weefsel. Er is veel commentaar op die studie gekomen, omdat er alleen werd gekeken naar implantaten van mensen waarbij ze verwijderd zijn. En waarom zijn ze verwijderd? Omdat ze klachten gaven. Je kijkt dan naar een wel heel selectieve groep. Er is een veel grotere groep waarbij ze geen klachten geven. Daarom is er ook een hoop kritiek gekomen op dit stuk van Radar. Het is eigenlijk gewoon paniekzaaierij.”

Als vrouwen mogelijk ziek worden van borstimplantaten, waarom worden ze dan nog gebruikt?

“Het is nog te vroeg om dat te concluderen, omdat het wetenschappelijke bewijs er dus nog niet is. Maar het is wel een goede aanmoediging om er wat langer over na te denken als je borstimplantaten overweegt, zeker wanneer je dat om cosmetische redenen doet. Is het risico op complicaties het je wel waard? Uit onderzoek is wel gebleken dat veel vrouwen die borstimplantaten nemen om medische redenen, bijvoorbeeld wanneer er een borst moest worden verwijderd vanwege borstkanker of het risico daarop, wel beter af zijn met een borstimplantaat, omdat het verlies van een borst vaak voor psychische klachten kan zorgen.”

Is er een veiligere keuze in het type implantaat?

“Je hebt niet echt een keuze, ze zijn allemaal ongeveer hetzelfde. Maar in oudere implantaten zaten nog vloeibare siliconen. In nieuwere implantaten is dat in gelvorm. Dat schijnt al een heel stuk veiliger te zijn.”