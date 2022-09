Vraag aan Marcel Levi: “Wanneer moet ik met buikklachten naar de dokter?”

Marcel Levi Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De Maag Lever Darm Stichting waarschuwt: spijsverteringsziekten komen steeds vaker voor. In 25 jaar is sterfte aan een maag-, darm- of leveraandoening met een kwart toegenomen. Spijsverteringsziekten zijn nu de derde oorzaak van alle ziekenhuisopnamen. Daarom is het zaak dat we beter luisteren naar onze buik. Ook op tijd aan de bel trekken is belangrijk, maar wanneer doe je dat nou eigenlijk: naar de dokter gaan met buikpijn?

Spijsverteringsziekten komen steeds vaker voor: hoe is die stijging te verklaren?

“Er zijn steeds meer ziekten die samenhangen met voeding en overgewicht. Die hebben vaak betrekking op de darmen. Daarnaast zijn er steeds meer mensen met chronische darmontsteking, en waarom dat zo toeneemt, is niet duidelijk. De oorzaak van die ziektes is sowieso niet helemaal duidelijk. Als laatste zijn er steeds meer mensen met kanker, en veel kankersoorten zijn gelokaliseerd in het maag-darmstelsel. Daar tegenover staat dat sinds een aantal jaar wordt gescreend op dikke darmkanker middels een bevolkingsonderzoek. Hierdoor wordt dikke darmkanker vaker in een vroeg stadium ontdekt en tijdig behandeld. Dat is natuurlijk hartstikke goed, maar door zo’n bevolkingsonderzoek komen ook een boel andere kwalen bij mensen naar boven. Dat kan ook een stijging in de cijfers verklaren.”

Wanneer ga je naar de dokter met buikpijn?

“Iedereen heeft wel eens buikpijn, maar als dat niet binnen een paar dagen overgaat, is dat een reden om naar de dokter te gaan. Een andere reden is wanneer je ontlastingspatroon erg verandert. Bijvoorbeeld wanneer periodes van obstipatie en diarree elkaar afwisselen, terwijl dat daarvoor nooit zo was. Ga ook altijd naar de dokter als je bloed bij de ontlasting ziet. Een laatste alarmsymptoom is wanneer je heel erg afvalt, zonder dat je daar actief mee bezig bent.”

Wanneer val je in de risicogroep en moet je extra alert zijn?

“Dat is lastig om te zeggen, omdat ziekte aan de maag, darmen en lever in principe iedereen kan overkomen. Wel is het zo dat dit soort problemen vaker op hogere leeftijd voorkomen. Jonge mensen hebben dus relatief minder vaak ernstige maag-, darm- en leverziekten, maar het kan wel.”

Wat is het gevaar van te lang rond blijven lopen met maag-, darm- of leverproblemen?

“Heel veel maag-, darm- en leverziekten zijn heel goed te behandelen. Het is daarom zonde en onnodig om er te lang mee te lopen. Middels onderzoeken zijn dit soort ziekten vaak eenvoudig vast te stellen. Als je al een flink aantal dagen rondloopt met klachten is het dan ook echt geen overbodige luxe om even een bezoekje aan de huisarts te brengen.”

Als je er op tijd bij bent, welke behandelingen zijn er dan mogelijk?

“Vaak kunnen deze ziekten door de chirurg behandeld worden, dus middels een operatie. Als het gaat om een chronische ontstekingsziekte: daar zijn tegenwoordig hele goede medicijnen voor. Gaat het om een poliep of aambeien dan kun je middels een endoscoop lokaal behandeld worden. Er zijn dus veel mogelijkheden.”

Welke leefstijlaanpassingen kun je doen om spijsverteringsziekten te voorkomen?

“Voeding staat hierbij centraal. Gevarieerde voeding, zodat je alle voedingsstoffen die je nodig hebt binnenkrijgt. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet te dik wordt. En gebruik alcohol alleen met mate. Wanneer je last hebt van obstipatie is het belangrijk om voldoende vezels binnen te krijgen. Kook je groenten dan ook niet te hard, laat de schilletjes om appels en peren zitten en zorg ervoor dat je genoeg vocht binnenkrijgt. Vaak denk je dat je al veel drinkt, maar valt dat toch tegen. Het kan in zo’n situatie ook geen kwaad om 3 liter water per dag te drinken, in plaats van 2 liter.”