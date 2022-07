Vraag aan Marcel Levi: “Wanneer moet je bij een insectenbeet naar de dokter?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Kan een prik van een mug, wesp of bij tot medische complicaties leiden?

“Laten we beginnen bij muggen. Muggen zijn er nu nog niet zoveel, maar ze komen wel op. De komende weken gaan we daar last van krijgen. Muggen prikken mensen omdat ze zich voeden met ons bloed. Bij zo'n prik laten ze ook een heel klein beetje gif achter. Dat gif irriteert, waardoor er een jeukend bultje ontstaat. Vervelend, maar onschadelijk en er zijn middeltjes tegen die jeuk. In Nederland volgt hier nooit een medische complicatie uit. Je hebt natuurlijk grotere muggen, zoals de tijgermug, dat is een uitzondering. Maar die zijn er gelukkig nog nauwelijks in Nederland. Maar ook bij die mug blijft het bij een huidreactie, dus een lokale reactie.

Dan over bijen en wespen. Het goede nieuws is dat deze beestjes niet zoveel steken. Dat doen ze alleen als je ze echt in het nauw drijft. Bijvoorbeeld als je enorm gaat lopen meppen. Dan worden ze boos en prikken ze. Maar álleen dan, niet zomaar, als er bijvoorbeeld eentje op je arm landt. Wanneer je wel wordt geprikt, dan doet dat heel erg pijn. Daarna ontstaat er een jeukende bult. Daar kun je wel iets doen, bijvoorbeeld het smeren van Azaron crème. Dat is symptoombestrijding, de zwelling en de jeuk gaan dan sneller weg. Een beetje azijn erop smeren helpt ook.

Een doktersbezoek is vaak niet nodig, maar er zijn uitzonderingen. Zo kun je allergisch zijn voor bijen- en wespensteken. Wanneer je dan geprikt wordt, is het echt een medische noodsituatie. Je kunt dan duizelig worden, omdat je bloeddruk naar beneden gaat. Ook kun je benauwd worden, omdat je ademwegen zich vernauwen. In dat geval zou ik 112 bellen. Doe dat ook als je ziet dat iemand anders helemaal niet goed wordt na zo'n steek. Of rode vlekken krijgt over het hele lichaam. Als de ambulance er tijdig bij is, is het uitstekend te behandelen. In de ambulance zijn er namelijk altijd spullen voor aanwezig. Vaak word je ter plekke behandeld en als ze het heel ernstig is, word je meegenomen naar een ziekenhuis.

Als je weet dat je allergisch bent voor bijen- of wespensteken, dan heb je vaak een EpiPen van je arts gekregen. Deze kun je snel in je been zetten, als je bent geprikt. Dit werkt binnen een minuut. Het is natuurlijk wel belangrijk om dat ding altijd mee te nemen en 'm niet thuis in de koelkast te laten liggen.”

Hoe zit dat bij teken?

“Teken komen in Nederland steeds vaker voor. Een tekenbeet is pijnlijk, maar niet altijd ernstig. Dat is het wel als de teek geïnfecteerd is met een bacterie. Als je dan gebeten wordt, komt die bacterie ook in je lichaam en dan krijg je de Ziekte van Lyme. Dit kun je voorkomen door de teek snel te verwijderen. Doe dit altijd met een speciale tekenpincet en nooit op een andere manier. De teek steekt namelijk een stukje uit. Wanneer je hier zomaar aan gaat trekken, kun je 'm kapot trekken, waardoor er nog een stukje van de teek -met de bacterie- in je lichaam achterblijft. Het is best verstandig om zo'n tekenpincetje in je tas te stoppen als je in het bos gaat wandelen. Daarnaast wordt ook aangeraden om sokken en een lange broek te dragen als je in beboste gebieden komt waarvan bekend is dat er veel teken zijn - vooral in het oosten van het land. Zo is de kans op een tekenbeet veel kleiner.”

Wanneer moet je naar de dokter na een tekenbeet?

“Verwijder een teek dus altijd zo snel mogelijk. Als je gebeten bent door een geïnfecteerde teek, zonder dat je het door hebt gehad, is het eerste symptoom rode kringen op je huid rondom de beet. Dan moet je echt naar de huisarts. Je moet dan zo snel mogelijk antibiotica krijgen. Dit kan voorkomen dat je de Ziekte van Lyme krijgt, als je er op tijd bij bent.”