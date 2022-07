Vraag aan Marcel Levi: “Wat kun je het beste doen bij extreme hitte?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Zijn we wel gemaakt voor temperaturen van boven de 40 graden?

“De meeste mensen kunnen wel tegen warmte. Ons lichaam kent een goed systeem waardoor we ons bij kou en warmte kunnen aanpassen. Bij kou rilt ons lichaam bijvoorbeeld, waardoor we wat warmer worden. Bij warmte gaan we transpireren, waardoor we warmte kwijtraken. Het wordt pas lastig als de buitentemperatuur hoger wordt dan je lichaamstemperatuur. Je lichaam kan dan niet zo makkelijk meer warmte kwijt aan de omgeving. De omgeving is immers warmer dan je zelf bent. Voor sommige mensen is dat heel riskant.”

Voor welke mensen is dat het gevaarlijkst?

“Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook voor ouderen en baby's. Baby's zijn namelijk nog niet zo goed in staat om warmte kwijt te raken en zweten nauwelijks. Baby's, ouderen en kwetsbaren moeten op warme dagen daarom extra in de gaten worden gehouden. Zorg dat ze niet te lang in een warme ruimte zitten en dat ze voldoende drinken.”

Wat kun je het beste doen op dagen met extreme warmte?

“Op het heetst van de dag de zon vermijden. In zuidelijke landen houden ze niet voor niets siësta als de zon op z'n hoogst staat. Zoek de schaduw op of blijf binnen. Verplaats je activiteiten naar de randen van de dag. ‘s Ochtends vroeg en in de avond is het vaak een stuk koeler. Op het strand gaan liggen bakken midden op de dag kan echt gevaarlijk zijn. Zeker als het meer dan 40 graden wordt. In andere Europese landen zien we dat er bij zulke temperaturen veel mensen in het ziekenhuis belanden.

Wat je ook absoluut moet doen is veel drinken. Je verliest door de hitte namelijk veel vocht. Drink niet alleen maar water, maar drink ook af en toe iets waar zout in zit zoals een kopje bouillon. Of waar iets zoets in zit zoals thee met suiker. Laat het desnoods afkoelen. Of eet er chips bij om voldoende zout tot je te krijgen. Door te zweten verlies je namelijk veel zout en je hebt juist suiker nodig om zout vast te houden.”

Hoe komt het dat we moe, futloos en benauwd worden van de warmte?

“Dat heeft ook echt te maken met vocht- en zoutverlies. Je onttrekt vocht aan je cellen, en dat vindt je lichaam echt heel vervelend. Je voelt je dan lamlendig, slap en soms zelfs een beetje misselijk. Daarom is het ontzettend belangrijk om genoeg te drinken én voldoende zout en suiker binnen te krijgen.”