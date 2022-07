Vraag aan Marcel Levi: “Wat zijn de gevaren als vrouwen geen recht hebben op abortus?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat zijn de gevaren als vrouwen geen recht hebben op abortus?

“Als vrouwen geen recht hebben op een veilige abortus, dan zullen onveilige abortussen vaker voorkomen. In het verleden hebben we gezien hoe ontzettend schadelijk dat kan zijn. Wanneer je naar een arts gaat voor abortus, gaat deze met een soort stofzuigertje de baarmoederhals binnen om het vruchtje weg te halen. Dat kun je als vrouw moeilijk zelf doen. Maar vrouwen hebben wel in het verleden geprobeerd om met scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een breinaald, via de baarmoederhals naar binnen te gaan om het vruchtje los te maken. Dat is niet alleen heel pijnlijk, maar ook onhygiënisch en kan tot grote complicaties leiden. Denk aan bloedingen, ontstekingen maar ook het verlies van vruchtbaarheid.

Er zijn natuurlijk abortuspillen op de markt. Normaal gesproken worden die voorgeschreven door een arts en kun je die ophalen bij de apotheek. In Amerikaanse staten waar het niet meer is toegestaan om abortus te plegen, mogen dokters die pillen niet meer voorschrijven. Vrouwen kunnen naar een andere staat gaan, waar het wel mag. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om te reizen. Daarin kan bijvoorbeeld een financieel aspect meewegen. Ook is de abortuspil niet overal ter wereld even goed verkrijgbaar.”

Wat we nu in Amerika zien, zou dat in Nederland ook kunnen gebeuren?

“Nee, dat lijkt me uitgesloten. In Nederland gaat het momenteel juist de andere kant op. Abortus is bij ons bij de wet toegestaan. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je het voor een bepaalde zwangerschapsweek laten doen, week 24. Tot voor kort stond er in de wet ook dat je eerst vijf dagen bedenktijd moest nemen als je abortus wilde. Dat is enorm bevochten en nu uit de wet gehaald.”