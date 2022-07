Vraag aan Marcel Levi: “Welke medicijnen zijn slim om mee te nemen op vakantie naar het buitenland?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Welke medicijnen zijn handig om mee te nemen op vakantie naar het buitenland?

“Natuurlijk neem je allereerst je eigen, voorgeschreven medicijnen mee in meer dan voldoende hoeveelheid om de duur van je vakantie te overbruggen. Alles wat je verder nodig hebt, is ter plekke meestal wel te krijgen. Zeker als je in een Europees land op vakantie gaat. Soms zelfs makkelijker dan hier, want in Nederland doen we veel op recept, terwijl je in het buitenland vaak meer kunt krijgen zonder recept. Toch vinden mensen het soms niet handig of prettig om een apotheek in het buitenland te bezoeken. Zeker als je de taal niet spreekt. Hoe maak je dan duidelijk wat je nodig hebt? Men vindt het ook vaak griezelig om een medicijn te slikken dat ze niet kennen. Daarom is het altijd handig om een aantal dingen standaard bij je te hebben.

Allereerst iets tegen insectenbeten. Een middel om te voorkomen dat je een insectenbeet krijgt en een middel om op de bult te smeren om de jeukklachten te verminderen. Dat is zeker verstandig als je met kinderen op vakantie gaat.

Daarnaast is het slim om iets voor de darmen mee te nemen. De ervaring leert dat er op vakantie vaak anders wordt gegeten dan thuis. Dat kan ofwel leiden tot dunne ontlasting, dus diarree, of juist tot verstopping, obstipatie. Daartegen kun je wat huismiddeltjes meenemen. Zeker als je weet dat je daar gevoelig voor bent. Bij obstipatie kun je denken aan sennapeulen en bij diarree aan loperamide.

Verder hoef je niet zoveel mee te nemen. Natuurlijk kun je paracetamol inpakken, maar dat hebben veel mensen sowieso al in hun tas.”

Kun je medicijnen altijd zomaar mee het vliegtuig in nemen?

“Binnen Europa mag je alles meenemen. Zelfs over injectienaalden die je nodig hebt als je diabetes hebt, wordt tegenwoordig niet meer moeilijk gedaan. Wat nog wel een goede tip is, is om medicijnen in ampullen altijd in je handbagage te stoppen. Waar je ruimbagage terechtkomt in het vliegtuig, is het namelijk heel koud. De inhoud van de ampullen kan dan bevriezen en dat kan nadelig zijn voor de houdbaarheid. Als je ze in je handbagage doet, heb je daar geen last van.”