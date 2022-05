Vraag aan Marcel Levi: “Zijn apenpokken de opvolger van de coronapandemie?”

We vroegen het Marcel Levi, die wel versteld staat van de uitbraak van het apenpokkenvirus in Europa.

Marcel Levi

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De apenpokken zijn bij een Nederlandse patiënt vastgesteld, iets wat in het nieuws breed wordt uitgemeten. Maar hoe erg is dat nieuws nou echt?

“Dat valt heel erg mee. Apenpokken zijn namelijk niet zo ernstig. Bijna niemand komt ermee in het ziekenhuis terecht. Natuurlijk zijn de klachten vervelend, je kunt het vergelijken met waterpokken. Niet fijn, maar ook niet levensbedreigend. Daarnaast is het niet heel besmettelijk. Je moet erg je best doen om het op te lopen. Daar is echt intensief lichamelijk contact voor nodig. Het coronavirus loop je natuurlijk veel sneller op, dat kan al via hoesten. Dit is dus een heel andere situatie. Wat wel gek is: dit virus bestaat al heel erg lang. In Afrika kwam al regelmatig een uitbraak voor, maar in Europa eigenlijk niet. Waarom dit virus nu ineens wel de kop op steekt, is onduidelijk.”

Is de kans dat we straks duizenden besmettingen per dag hebben, net als bij corona, dan ook veel kleiner?

“Ja, die kans is heel erg klein. De situatie is echt heel anders.”

Zijn maatregelen zoals we ze van de coronatijd kennen ook hierbij denkbaar?

“Er wordt nu gesproken over een quarantaine van drie weken. Dat is vooral vanuit voorzichtigheid geredeneerd. We weten nog zo weinig over dit virus, dat het logisch is om nu aan die voorzichtige kant te blijven. Wat betreft vaccinatie: het pokkenvaccin is het oudste vaccin ter aarde. Dus er is al een vaccin. Dat maakt dat het geen grote moeite is om op te schalen, mocht dat nodig zijn. Maar waarschijnlijk is het niet nodig om mensen hier op grote schaal tegen te vaccineren. Daarnaast denk ik ook niet dat er op grote schaal getest gaat worden. Als iemand apenpokken heeft, kun je dat natuurlijk aan de buitenkant zien. Daar is geen PCR-test voor nodig. De regel ‘heb geen lichamelijk contact met iemand die apenpokken heeft’ is natuurlijk denkbaar, maar eigenlijk is dat gewoon een kwestie van gezond verstand. Als later blijkt dat dit virus ook via de handen overgedragen kan worden, dan komt de desinfectiegel misschien weer aan bod, maar laten we eerlijk zijn: dat is altíjd een goed idee.”

Reageren we nu misschien te heftig op nieuwsberichten over virussen, omdat we met z’n allen een beetje getraumatiseerd zijn door corona?

“Ja, absoluut. We zitten nog ontzettend in die emotie van de coronaperiode. Wanneer het ineens gaat over een ander virus, denken we: daar gaan we weer! Maar er zijn heel vaak nieuwe virussen die niet meteen de hele wereld op z’n kop zetten.”