The New York Times vertelt over de gezondheidsvoordelen.

Wandelen na het eten

Vergeet dat toetje, een wandeling na het avondeten is de allerbeste afsluiter van een maaltijd. Waarom? Volgens experts bevordert het de spijsvertering, dempt het bloedsuikerpieken en kan het zelfs helpen de klachten van diabetes type 2 te verminderen. Pure winst!

Twee tot vijf minuten

Voorgaande onderzoeken zijn vooral gebaseerd op wandelingen van minimaal een kwartier. Maar volgens een nieuwe studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Sports Medicine, is het al voldoende om twee tot vijf minuten te wandelen na een maaltijd. Dit zou je bloedsuikerspiegel al aanzienlijk kunnen verlagen. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder groepen zonder (pre-)diabetesklachten en onder groepen met diabetes type 2.

Een uur na het eten

In het onderzoek werd onderzocht welk effect zitten had op het hart, insulineniveau en de bloedsuikerspiegel, ten opzichte van staan en lopen. Hieruit bleek dat een lichte wandeling binnen 60 tot 90 minuten na een maaltijd de beste effecten had op de bloedsuikerspiegel. Sterker nog: de effecten waren nog groter als deelnemers een korte wandeling maakten. En nog beter was het als zij dit meerdere keren op een dag deden.

Een stabiele bloedsuikerspiegel: waarom?

Een stabiele bloedsuikerspiegel is belangrijk voor iedereen. Je bloedsuiker is de hoeveelheid glucose in je bloed. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat glucose wordt opgenomen door je cellen en je energie krijgt. Heb je flinke pieken in je bloedsuiker of is je bloedsuikerspiegel structureel te hoog? Dan kan dit de aanmaak van insuline verstoren. Hierdoor kan glucose opgeslagen worden als vet, waardoor je overgewicht krijgt. Maar ook kun je lichamelijke klachten krijgen of op termijn zelfs diabetes.

Ook voor mensen met diabetes type 2 is het cruciaal om de bloedsuikerspiegel in balans te houden. Diabetespatiënten ervaren veel klachten, zoals dorst, moeheid, jeuk en ontstekingen. Soms zelfs kortademigheid of overgeven. Een stabiele bloedsuikerspiegel kan deze klachten dempen.

Dag 10.000 stappen!

Dus vergeet die 10.000 stappen of ellenlange wandeling. Wie zijn bloedsuiker stabiel wil houden, kiest liever voor meerdere korte wandelingen door de dag heen en het liefst dus na de maaltijden.

Krijg je vaak pijn aan je scheenbeen tijdens het wandelen? Dit kun je eraan doen.

Bron: New York Times.