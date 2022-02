Het ligt heel erg voor de hand, maar toch kan het heel goed zo zijn dat de vermoeidheid wordt veroorzaakt door te weinig slaap. Ga je vaak te laat naar bed, maar moet je er wel vroeg weer uit? Maak slaap dan belangrijker. Zorg dat je zo vaak mogelijk het aantal uren slaap haalt dat je nodig hebt.

Slaapproblemen

Bijna een kwart van de Nederlanders kampt met slaapproblemen. Vrouwen net wat vaker dan mannen. Slaapproblemen zijn ook vaak de oorzaak van vermoeidheid. Dit is meestal niet 1-2-3 op te lossen, maar er zijn een aantal dingen die je gemakkelijk aan kunt passen en snel resultaat kunnen hebben:

Beweeg overdag genoeg en ga gedurende de dag of vroeg in de avond sporten.

Verplaats activiteiten met een hoge inspanning - zoals vergaderen, werk, intensief sporten of een lange autorit - naar een ander moment van de dag.

Drink 's avonds geen koffie of andere dranken met cafeïne en nicotine. Ook door het drinken van alcohol kun je 's nachts vaker wakker worden.

Zet een uur voor je gaat slapen de televisie uit en kijk ook niet meer op je telefoon, computer of tablet. Zoek ontspanning in bijvoorbeeld een warm bad of het lezen van een boek.

Ga altijd rond hetzelfde tijdstip naar bed en sta ook elke dag rond hetzelfde tijdstip op om in een ritme te komen.

Vermoeidheid: de verschillende oorzaken

Slaap je prima, maar voel je je toch niet zo energiek als normaal? Vermoeidheid kan ook veel andere oorzaken hebben. Twijfel je over klachten? Neem dan contact op met de huisarts om oorzaken uit te kunnen sluiten en zo het probleem te kunnen vinden.

Depressie

Vermoeidheid kan veroorzaakt worden door psychische problemen zoals een depressie. Voel je je ook somber, heb je weinig eetlust en ook vaak hoofdpijn? Wanneer je last blijft houden van deze klachten, is het verstandig om hulp in te schakelen.

Ongezonde levensstijl

Je levensstijl heeft ook veel invloed op hoe energiek je je voelt. Eet je ongezond en beweeg je weinig? Dan ben je sneller moe. Dat geldt ook voor mensen die te zwaar of juist te licht zijn. Probeer gezonder en gevarieerder te eten en ook regelmatig te bewegen om aan je conditie te werken of op een gezond gewicht te komen.

Voedselallergie en vermoeidheid

Voel je je vaak na het eten ineens heel moe? Dan kan het zijn dat je last hebt van een voedselallergie. Probeer erachter te komen waardoor jij je steeds zo moe bent en eet dat ingrediënt een tijdje niet. Zijn de klachten snel over? Dan weet je waar het vandaan komt.

Roken en drinken

Rook je? Dat kan ook invloed hebben op je energielevel. Door roken vermindert de doorbloeding van het weefsel en organen en komen er giftige stoffen in het bloed. Dat kan er bij mensen die al lang roken voor zorgen dat ze vaak moe zijn. Een glaasje alcohol voor het slapen gaan, lijkt heel goed te werken doordat je snel in slaap valt, maar het zorgt er ook voor dat je vaker of juist heel vroeg wakker wordt en daardoor niet genoeg slaapt.

Water drinken

Alcohol kun je beter niet drinken, maar water dan weer wel. Vermoeidheid kan ook een symptoom zijn van uitdroging. Drink daarom elke dag 1,5 liter om te zorgen dat je lichaam genoeg vocht heeft.

Bloedarmoede

Bloedarmoede kan ook de oorzaak zijn van vermoeidheid. Hierdoor zit er te weinig ijzer in het bloed en wordt er te weinig zuurstof naar het weefsel vervoert wat er weer voor kan zorgen dat je snel moe bent. Vrouwen die last hebben van hevige menstruatie kunnen hierdoor bijvoorbeeld last van bloedarmoede krijgen.

Slaapapneu

Wanneer je last hebt van slaapapneu stokt de ademhaling tijdens de slaap steeds voor minimaal tien seconden of langer. Dat kan wel meer dan vijftig keer per uur gebeuren. Door het tekort aan zuurstof tijdens een apneu wordt de slaap verstoort. Daardoor word je zelfs na een lange nacht slaap toch moe wakker. Herken je deze klachten? Neem dan contact op met de huisarts.

Schildklier

Vermoeidheid kan ook een teken zijn van problemen met de schildklier. Schildklierhormonen spelen een grote rol bij het omzetten van voedsel in energie. Daarom is vermoeidheid ook een van de symptomen van een traag werkende schildklier.

Urineweginfectie

Dat geldt ook voor een urineweginfectie. Vaak plassen en pijn bij het plassen zijn symptomen van zo'n infectie, maar soms kun je het ook alleen herkennen aan vermoeidheid. Een urinetest kan uitsluitsel geven.

Diabetes

Mensen die last hebben van diabetes kunnen ook snel moe zijn. Suikers in het bloed worden dan niet omgezet in energie, maar blijven in het bloed zitten waardoor het lichaam geen energie krijgt. Bij diabetes type 2 kan een gezonde levensstijl veel verschil maken en bij diabetes type 1 moet tegen deze klachten insuline gespoten worden.

Moe zijn door hartklachten

Merk je bij activiteiten die je normaal heel goed afgingen ineens dat het moeizamer gaat? Hartproblemen kunnen daar de oorzaak van zijn. Wanneer je deze klachten herkent, is het verstandig om dit te laten onderzoeken bij de huisarts.

Ook verschillende medicijnen kunnen ervoor zorgen dat je je sneller uitgeput voelt. Slik je net een nieuw medicijn? Neem dan contact op met een arts om te controleren of dit een normale bijwerking is. Ben je zo moe dat het je dagelijks leven beïnvloed? Schakel dan ook de hulp van een arts in.

Bron: Thuisarts.nl, Gezondheidsplein.nl, Gezondheidsnet.nl