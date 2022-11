Waarom endometriose ook in Nederland een volksziekte moet worden

Wat is endometriose?

Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder voorkomt. Dit kan voor veel pijn, chronische ontstekingen en darmproblemen zorgen tijdens je menstruatie. Soms leidt het zelfs tot onvruchtbaarheid. Het is dus absoluut geen ‘gewone’ menstruatiepijn.

Lees hier alles over de symptomen van endometriose, hoe je ze herkent en ermee om moet gaan.

Meer bekendheid voor endometriose

Ongeveer één op de tien vrouwen lijdt aan endometriose. Een veelvoorkomende ziekte dus. Maar geen volksziekte. Als het aan GroenLinks-kamerlid Corinne Ellemeet ligt, moet dat veranderen.

“Er is een grote slag te slaan als het gaat om de bekendheid van deze aandoening. Ook veel vrouwen hebben hier zelf nog nooit van gehoord. Ik had er tot twee jaar geleden ook nog nooit van gehoord, terwijl zoveel vrouwen hier last van hebben”, vertelt ze in Op1.

Verkeerde diagnoses en ‘het hoort erbij’

Als endometriose tot volksziekte wordt benoemd, kan het leiden tot meer bekendheid en financiële middelen. “Mensen met endometriose krijgen gemiddeld pas acht jaar na de eerste klachten de diagnose. Ze krijgen vaak drie keer een verkeerde diagnose en vallen gemiddeld zo’n veertig dagen per jaar uit. Dan kunnen ze gewoon niet werken.”

Corinne vertelt dat voorlichting daarom zo belangrijk is. “Als je weet van de ziekte sta je ook sterker in je schoenen wanneer je naar de huisarts gaat. Wanneer deze dan zegt: “Krampen en pijn in je buik horen erbij”, kun jij zeggen dat dat niet zo is.

Volksziekte

In Frankrijk is endometriose dus al een volksziekte. Corinne hoopt dat Nederland snel volgt. “Ik hoop écht dat Ernst Kuipers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zich duidelijker uitspreekt over een ziekte die vooral vrouwen treft.” Naast extra aandacht en geld zorgt het ook voor meer begrip. En dat kunnen mensen met deze ziekte héél goed gebruiken. Dan hoeven ze niet íedere maand weer uit te leggen waarom ze ziek in bed blijven.

