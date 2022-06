Waarom het aan je oogkleur kan liggen als je gevoelig bent voor licht

Dit zegt je oogkleur over de gevoeligheid voor (zon)licht

Waar jij het vertikt om de deur uit te gaan zonder zonnebril, zijn er mensen bij wie de bril niet standaard in de tas zit. En terwijl jouw zonnebrilllencollectie groter is dan de zon zelf, bezitten anderen geen enkel exemplaar. Hoe dat kan? Naast dat het een mode statement kan zijn, heeft het allemaal met de kleur van je ogen te maken. Mensen met lichte ogen zoals groen, blauw of grijs, zijn namelijk veel gevoeliger voor (zon)licht dan mensen met donkere ogen, zoals bruin. Het zit ’m niet zozeer in de kleur, maar wel in de hoeveelheid pigment die met je oogkleur samenhangt.

Pigment als beschermlaag

Lichte ogen hebben een stuk minder pigment in de iris dan donkere ogen. Dat pigment, ook wel melanine genoemd, dient als een beschermlaag voor je netvlies, waardoor mensen met donkere ogen een betere bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-licht, hebben. Hoewel ook zij gebaat zijn bij een zonnebril van hoogwaardige kwaliteit, is het voor mensen met lichte ogen nóg belangrijker. Hun netvlies biedt namelijk niet van nature dat extra beschermlaagje.

Hierom is zonlicht zo schadelijk voor je ogen

Vitamine D is goed voor ons, niet alleen voor de fysieke maar ook voor de mentale gezondheid. Regelmatig buiten komen is dus essentieel, maar overdrijven is ook een vak. Wie te veel zon ziet op een dag, zal daar eerder schadelijke gevolgen van ondervinden. Uitdroging en een verbrande huid zijn de bekendste symptomen van een overvloed aan zon, maar wist je dat het zonlicht ook extreem schadelijk kan zijn voor je ogen? Ons hoornvlies bestaat uit een extreem dun laagje, wat snel beschadigt. Door UV-licht van de zon verbrandt deze laag, en dat kan vervelende gevolgen hebben. Het vliesje herstelt zichzelf meestal weer, maar kan ook te ernstig beschadigd zijn. Staar, gedeeltelijke blindheid en een bindvliesontsteking zijn dan soms het resultaat. Het devies? Gewoon die zonnebril dragen dus – stijlvoller je ogen beschermen kan haast niet.

Bron: Max Vandaag, Visus Oogkliniek