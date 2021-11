Waarom het goed is om vaker op de grond te zitten

Dit blijkt uit onderzoek naar de langst levende bevolkingsgroepen, die leven in de zogenoemde blauwe zones.

Langst levende bevolkingsgroepen

Zo zouden de mensen die in Okinawa, Japan leven de meeste tijd in huis op de vloer doorbrengen. Ze hebben dan ook niet veel zitmeubilair in huis. Blue Zones-oprichter Dan Buettner laat weten dat de gezondheidsvoordelen die deze bevolkingsgroep hierbij ervaart aanzienlijk zijn: “De langstlevende vrouwen in de geschiedenis van de wereld woonden in Okinawa, en ik weet uit persoonlijke ervaring dat ze op de grond zaten.”

103-jarige vrouw

Hij vervolgt: “Ik bracht twee dagen door met een 103-jarige vrouw en zag haar 30 of 40 keer op en neer gaan van de vloer, dus dat zijn ongeveer 30 of 40 squats per dag.” Kijk, dan snappen we gelijk waarom dat zitten zo goed voor je is. Het gaat dus vooral om het omhoog komen van en zakken naar de vloer.

Aansluitend onderzoek

Deze onderzoeksresultaten sluiten goed aan op een ander opvallend onderzoek. Bij dit onderzoek moesten vrouwen vanuit kleermakerszit omhoog komen, zonder hierbij hun handen en armen te gebruiken. Ze kwamen erachter dat degenen die in staat waren dit meerdere keren achter elkaar te doen, langer leefden.

Sterker nog: degenen die minder goed in staat waren om op deze manier op te staan, hadden vijf keer meer kans om vroegtijdig te overlijden dan degenen die dit wel konden.

Gezondheidsvoordelen van op de grond zitten

Wanneer je vanuit een zittende positie naar een staande positie gaat, train je niet alleen je spieren, maar je werkt ook aan een beter evenwicht. Daarnaast werk je aan je flexibiliteit, mobiliteit en stabiliteit. Zeker voor oudere mensen is het ontzettend goed om dit te doen, want dit kan de kans op vallen verkleinen. Maar dan moet het lichamelijk wel mogelijk zijn.

Goede zithouding

Op de grond zitten is dus een goed idee, als het je lukt. Maar hoe neem je daar nou een goede zithouding aan? Het laatste wat je wilt is namelijk dat je een pijnlijke onderrug overhoudt aan de hele dag op de grond zitten. Ga in de eerste plaats goed rechtop zitten en zorg dat je je gewicht op je heupen centreert.

Daarnaast is het slim om op een kussen of opgevouwen deken te gaan zitten. Dit helpt je heupen iets omhoog te brengen voor een betere uitlijning van je lichaam. Verander af en toe van houding om je bloedsomloop te stimuleren, maar beter nog: sta regelmatig op en loop een stukje. Als je weer gaat zitten, kun je die squat-houding een paar tellen langer vasthouden voor een kleine training.

Met deze DIY-dweilsloffen maak jij je vloer zonder moeite schoon:

Bron: Well and good.